Nuno Morna lidera nova associação

Vem aí uma nova associação. Chama-se MAACC – Associação de Promoção das Artes, Cultura e Criatividade da Madeira, ficará incubada no Atlanticulture Center em Machico e terá o actor Nuno Morna como dinamizador cultural.

A MAAC tem como fim a preservação, promoção, defesa e divulgação do património artístico e cultural, material ou imaterial; a valorização e recuperação das tradições culturais e artísticas; estudo e investigação de todas as formas de manifestação artísticas e culturais; defesa e promoção das artes da cultura; e ainda o desenvolvimento das actividades e projectos que os seus órgãos tiverem por mais convenientes, nelas se incluindo prestação de serviços aos seu associados e às empresas e empresários das áreas das Artes e Actividades, Artísticas, Culturais, Educativas e Formativas.

A associação funcionará ainda como representação dos interesses da comunidade empresarial e dos seus profissionais junto de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

Compromete-se igualmente a prestar à comunidade empresarial e aos seus profissionais alguns serviços, designadamente, organização de feiras, exposições e congressos, no país e no estrangeiro, tal como a promoção de negócios e investimentos, incluindo a realização de missões empresariais, ensino, e formação profissional, promoção da investigação e divulgação das Artes, Cultura e Criatividade da Madeira.

Dos primeiros órgãos sociais fazem parte Nuno Morna que será o Presidente da Direcção, Francisco Azinhais Santos, Presidente da Assembleia Geral e Carlos Macedo como Presidente do Conselho Fiscal. A tomada de posse está marcada para o dia da abertura do Atlanticulture Center, situado no Fórum Machico, que está agendada para 6 de Junho.