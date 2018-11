São sete as propostas que o CDS-Madeira quer ver consagradas no Orçamento do Estado para 2019, que está em apreciação na especialidade. São elas: alteração do regime do subsídio social de mobilidade, consagração das verbas para custear o passe ‘Sub23’ dos estudantes universitários, assegurar a ligação marítima Funchal-continente por ferry, com o Estado a suportar pelo menos metade...