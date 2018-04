Nuno Lopes não joga no sábado

O União já começou a preparar o embate com o Sporting da Covilhã, da 35.ª jornada da II Liga, que foi antecipado para este sábado, dia 21 de Abril, a partir das 16 horas.

Para este decisivo embate nas contas da manutenção, Ricardo Chéu não poderá contar com o contributo de Nuno Lopes, que completou em Viseu uma série de cinco cartões amarelos.

Em sentido contrário, Pathé Ciss regressa à equipa após cumprir um jogo de castigo, pela expulsão no dérbi com o Nacional.

Em dúvida estão Tiago Almeida, que recupera de um traumatismo cranioencefálico, resultado de um choque de cabeça com Felipe Lopes, no jogo com o Nacional, e Luan Santos, avançado que saiu lesionado do embate com os alvinegros, logo aos dois minutos da segunda parte, em virtude de um problema muscular.

A quatro jornadas do fim do campeonato, o União encontra-se a quatro pontos da ‘linha de água’, com 35 pontos, pelo que o embate com os serranos, que estão em zona tranquila, com 43 pontos, é determinante para a ‘salvação’.

Depois do jogo com o Sp. Covilhã ficarão a faltar ao União confrontos com Famalicão (fora), Varzim (casa) e Cova da Piedade (fora). f.s.