Nuno Freitas actua hoje no novo Revolucion

O novo Revolucion Rock Bar abriu oficialmente a 25 de Maio na Rua de Santa Maria n.º144 A, em frente ao hostel, mantendo a marca com um currículo de seis anos noutra artéria da Zona Velha do Funchal, mas apostando numa evolução muito mais direccionada para a vertente diurna. Conhecido pelas sonoridades rock, o novo Revolucion nem por isso vai abdicar da componente de animação nocturna alternativa com convidados artísticos, algo que principia esta sexta-feira com a presença de um selector (ou animador musical) com créditos firmados. Mas já lá vamos.

Miguel Gouveia, proprietário do espaço juntamente com Telma Rodrigues, explica os bastidores desta primeira noite em que o Revolucion Rock Bar irá receber um artista para passar um som no novo espaço: “No período de construção do novo Revolucion, fiz uma pausa e fui tomar uma cerveja à esplanada mais alternativa do Funchal, o BBC. Naturalmente com algum stress acumulado e procurando desligar um pouco, fui surpreendido pelos sons de Joy Division, She Wants Revenge, Pixies e Violent Femmes. Antes de voltar ao futuro Revolucion, dei os parabéns àquele maravilhoso tocador de discos e disse para mim mesmo: este vai ser o primeiro convidado a soltar um som no meu novo espaço”.

Neste sentido, o Revolucion Rock Bar acolhe esta noite a selecção musical do selector Nuno Freitas, no “novo lugar do costume”, como diz Miguel Gouveia.

Nuno Freitas fala um pouco sobre o seu percurso: “Comecei a minha aventura por um desafio lançado pelo Nuno Barcelos - ser selector nos ‘Concertos L’ da Estalagem da Ponta do Sol em 2017, onde apresentei o meu trabalho em três concertos e na festa final da temporada passada. Já no Madeira Dig participei na ‘friends night’ como convidado. No Madeira International Film Festival fui o responsável pela festa de encerramento nos bares da vila da Ponta do Sol. E desde Novembro passado aceitei o convite do Barreirinha Bar Café para realizar uma rubrica ‘He has lost control’ onde vou apresentando o meu trabalho”, diz.

“As minhas origens sonoras começam com o programa à sombra do som do Zé Carvalho que logo me despertou para estas sonoridades mais à margem”, adianta.

Explica que vai seguindo bandas, editoras programas de rádio e os eventos mais particulares que se realizam, como por exemplo o festival Entremuralhas ou mais recentemente o Festival Monitor - minimal wave and post punk international Rendez-vou que recentemente se realizou na cidade de Leiria e de onde traz boas memórias para partilhar neste ‘set’ muito especial, onde tem a honra de ter sido o primeiro convidado a inaugurar este novo espaço.

Sobre a noite desta sexta-feira no Revolucion Rock Bar, desvenda um pouco do evento: “Vamos ouvir sons minimalistas daltónicos, e outras sonoridades de tons obscuros, cantadas em português, espanhol, francês, alemão, turco, grego e italiano. Uma viagem pelo mundo onde se respiram estes ambientes e o respeito pelo direito a ser diferente é o que nos une. Uma viagem única, atrevem-se?”.