Nuno Barradas mantém lugar no pódio Mundial

O madeirense Nuno Barradas continua na luta pelas medalhas do Campeonato do Mundo sénior de Pesca Desportiva, que se está a realizar em Conwy, no País de Gales.

Depois de ter sido líder no final da primeira jornada do evento, o atleta do CDC do Porto Moniz manteve na passada terça-feira uma boa prestação, na segunda ronda, o que lhe permitiu continuar nos lugares de topo da classificação...