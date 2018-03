Contas positivas da Madeira desmentem Costa

As contas sobre a dívida das Administrações Públicas nacional, regionais e local, publicadas ontem pelo Instituto Nacional de Estatística e pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, mostram que a Região é, ao contrário do Estado central e dos Açores, a única a contribuir positivamente para o desagravamento do défice português.

Esta conclusão remete para as afirmações recentes do primeiro-ministro António Costa, bem como do líder parlamentar socialista, Carlos César (ex-presidente do Governo regional dos Açores), que afirmavam que a Região Autónoma da Madeira estava a contribuir negativamente para o défice do Estado, ao contrário dos Açores, considerado um exemplo. Na altura, o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, desmentiu tais afirmações, lembrando que seriam as contas publicadas ontem que iriam demonstrar a falsidade da informação (ver Reacção).

Assim, a primeira notificação de 2018 relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos (PDE), de acordo com os resultados provisórios obtidos neste exercício, em 2017 a necessidade de financiamento das Administrações Públicas (AP) atingiu 5.709,4 milhões de euros, o que correspondeu a 3,0% do PIB (2,0% em 2016). Este resultado inclui o impacto da operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), no montante de 3.944 milhões de euros, que determinou um agravamento da necessidade de financiamento das AP em 2,0% do PIB. O resultado provisório para a dívida bruta das Administrações Públicas revela que esta dívida terá atingido 125,7% do PIB em 2017.

Ora, de 2016 para 2017, se a capacidade de financiamento da Madeira manteve-se positiva (ver destaque), a dos Açores manteve-se negativa em 57 milhões de euros (o que ocorre, pelo menos desde 2014, tendo atingido em 2016 menos 62,7 M€). Já a dívida bruta madeirense, piorou de 4.852,8 milhões de euros em 2016 para 4.866,3 milhões de euros em 2017, um aumento de cerca de 13,6 milhões de euros, enquanto que a açoriana tem vindo a aumentar nos últimos anos, embora seja muito inferior à da Madeira, cresceu no último ano cerca de 94 milhões de euros (de 1.596 M€ em 2016 para 1.690,4 M€).

Lembra o INE que “é importante referir que, no apuramento da capacidade/necessidade de financiamento da Administração Regional e Local, se incluem, nas receitas, as transferências da Administração Central. Estas transferências estão registadas como despesa na conta da Administração Central, sendo objecto de consolidação na Conta das Administrações Públicas”. Nestes últimos quatro anos, os Açores receberam sempre mais (à média de 252 milhões de euros) do que a Madeira (média de 172 milhões de euros). No ano passado, a Administração Pública regional recebeu 172,8 milhões de euros, enquanto a dos Açores recebeu 251,5 milhões de euros do Estado.

Capacidade de financiamento baixou para 85,2 M€

Em 2017, a capacidade de financiamento da Administração Pública Regional da Madeira situou-se em 85,2 milhões de euros, uma diminuição de 148 milhões de euros comparada com os valores no final de 2016 (233,5 M€).

Segundo os dados sobre a dívida pública regional, “2017 foi o quinto ano consecutivo em que se registou um saldo positivo nas contas da Administração Pública Regional”, facto de realçar o facto de ter passado, entre 2013 e 2016, de uma capacidade de financiamento dos 83,6 milhões de euros para os referidos 233,5 milhões de euros em 2016”, sempre em progressão positiva, “registando-se em 2017, um saldo ainda positivo mas de menor expressão, o que se explica em boa medida por uma redução da receita fiscal (particularmente do IRC) face a 2016”, justifica a Direcção Regional de Estatística.

“Números dão-nos razão”

Em reacção às contas da dívida pública da Madeira, o vice-presidente do Governo Regional lembrou que já tinha previsto que, “em 2017 e pelo quinto ano consecutivo, a região Autónoma iria apresentar um saldo positivo nas suas contas, portanto naquilo que releva para o cálculo do apuramento do défice, ou seja défices excessivos”.

E passou a explicar o significado destes valores: “A Região Autónoma da Madeira tem feito um esforço muito grande, sobretudo após a intervenção da troika, para em cada exercício económico anual apresentar uma despesa inferior àquilo que é a sua despesa. Resultado é que temos contribuído sempre para o desagravamento do défice das contas públicas, contrariamente ao que foi falado na Assembleia da República. Inclusivamente chegaram a acusar que a Madeira era a única região do país que contribuía para o agravamento do défice nacional, hoje (ontem) veio comprovar-se uma vez mais que aquilo que temos dito que essas afirmações não são verdade. A Madeira tem contribuído sim, positivamente para fazer o desagravamento do défice.”

E ainda fez nota de que a Madeira tem gasto menos daquilo que é a sua receita, temos vindo a reduzir sucessivamente a dívida da Região e em cinco anos reduziu em 1,3 mil milhões de euros”, significando que estamos a dar continuidade a um processo de consolidação das contas públicas, estamos a contribuir positivamente para que as contas do país sejam positivas, estamos a fazer o equilíbrio orçamental e das finanças públicas na região, estamos a paga e à banca e a fornecedores, estamos a contribuir para que a economia possa crescer e ainda estamos a contribuir para o desagravamento fiscal quer das empresas quer das famílias”, concluiu, salientando que António Costa terá sido mal informado.

Também o PSD-Madeira deu nota do que entende ser o “desmascarar, por completo, a estratégia assumida pelo PS e pelo Governo da República de prejudicar a Madeira e os madeirenses”, dizendo que o primeiro-ministro “foi irresponsável e utilizou o cargo para os interesses do seu partido”

O texto assinado pelo secretário-geral do PSD-Madeira, Rui Abreu, conclui que “nesta, como noutras matérias, não é a Madeira que deve ao país, mas o país que deve à Madeira”, culpando “o PS nacional, com a cumplicidade dos seus dirigentes locais, de tentar atirar areia para os olhos dos madeirenses, mas os números não mentem e neste caso desmascararam quem anda a mentir levianamente aos madeirenses e a todo o país”.