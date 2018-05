Novos limites de velocidade ineficazes no combate à sinistralidade

Os sinais de trânsito impuseram velocidades mais baixas na via rápida em nome do combate à sinistralidade rodoviária, mas ao fim de um ano pouco ou nada mudou. Continua a haver acidentes com consequências humanas tão ou mais graves. Os madeirenses continuam a acelerar e prova disso são as multas por excesso de velocidade que mais do que duplicaram em 2017 em toda a rede viária regional onde se insere também a VR1.

A redução dos limites de velocidade na Via Rápida, operada em Setembro de 2016, produziu efeitos praticamente nulos no combate à sinistralidade rodoviária. Os dados da concessionária da VR1, a que o DIÁRIO teve acesso, revelam uma ligeira diminuição, que não chega a um ponto percentual, no número de acidentes (-0,6%). Em termos de vítimas, assistiu-se a uma redução de 11% nos feridos ligeiros mas, por outro lado, a um aumento 38% nos feridos graves. A evolução em termos de mortes foi nula: dois óbitos em cada período.

Estas são as conclusões que se podem extrair da primeira análise aos dados da sinistralidade rodoviária da Vialitoral, concessionária da VR1, após a polémica redução dos regimes de velocidade, que apanhou os condutores madeirenses de surpresa.

No período de Outubro de 2015 a Setembro de 2016 - quando vigoravam os anteriores limites máximos de velocidade - ocorreram 317 acidentes de viação, 88 dos quais com sinistrados, provocando 108 feridos ligeiros, 5 graves e dois mortos.

Os efeitos da decisão em baixar os limites máximos de velocidade, na ordem dos 20 quilómetros horários (de 100 para 80 km/h e de 90 para 70 km/h) em vários troços da via rápida, foram bastante residuais, ficando muito aquém das expectativas e das metas traçadas.

Conforme se pode verificar no gráfico, entre Outubro de 2016 e Setembro de 2017 - nos primeiros 12 meses em que vigorou o novo regime de velocidade -, ocorreram menos dois acidentes de viação, menos 12 feridos ligeiros, mais três feridos graves e igual número de óbitos.

Factos que não evidenciam um causalidade suficientemente determinante para que se possa concluir que a redução dos limites de velocidade resultou num abrandamento da sinistralidade rodoviária e da respectiva vitimização na VR1.

Excesso de velocidade e distracção do condutor apontados

A velocidade excessiva não deixa, contudo, de ser apontada pela Vialitoral como “a principal causa da sinistralidade na VR1”.

Os madeirenses continuam a acelerar e prova disso é o número de multas passadas pela PSP, que aumentou 53%. Entre 2016 e 2017, passou de 1.712 para 3.615 o número de veículos apanhados no radar de controlo. O excesso de velocidade foi, aliás, a infracção que mais aumentou de acordo com os dados do Comando Regional da PSP, conforme o DIÁRIO noticiou em Janeiro.

Mas há outros factores que têm pesado na ocorrência de acidentes viários. O estudo da Vialitoral atribui também à distracção dos condutores a causa provável de muitos acidentes dos últimos anos, causa a que não é alheia o uso crescente do telemóvel, infracção que sofreu igualmente um aumento nas infracções detectadas pela PSP.

Piso molhado e pneus velhos no eixo traseiro dos carros

A conjugação dos factores meteorológicos adversos e das condições deficitárias de manutenção dos veículos, nomeadamente o estado dos pneus, explica também boa parte dos acidentes com feridos, de acordo com a concessionária.

“É especialmente importante que os madeirenses se consciencializem que a sinistralidade na VR1 aumenta gravemente com o piso molhado”, sublinha a Vialitoral que não deixa de fazer um reparo ao mau estado dos pneus dos automóveis.

“Na quase totalidade dos despistes com piso molhado na VR1 tem-se verificado que os veículos circulavam com pneus mais velhos no eixo traseiro do que no eixo dianteiro, muitas vezes com mais de 10 anos e em visível mau estado, nomeadamente ressequidos e com fissuras na borracha”, nota a concessionária.

Crise termina e tráfego aumenta para 60 mil veículos/dia

Ao longo dos 44 quilómetros da VR1, entre Caniçal e Ribeira Brava, chegam a circular perto de 60 mil veículos por dia. O tráfego médio diário anual é muito maior na zona central da via rápida, às portas da cidade do Funchal, entre Ponte dos Frades (Câmara de Lobos) e Cancela, do que nos extremos, sendo particularmente baixo entre Machico e o Caniçal onde o tráfego médio é cinco vezes menor do que na restante concessão.

Em termos evolutivos, o estudo da sinistralidade da Vialitoral verifica que o tráfego automóvel decresceu até 2012/13, fruto da crise económica e financeira, mas desde então tem crescido progressivamente, na ordem dos 6% nos últimos dois anos.

Entre Outubro de 2011 e Setembro de 2012 circulavam, em média por dia, 26.076 viaturas no itinerário Ribeira Brava/Caniçal e 29.945 no sentido contrário.

Cinco anos depois, no período homólogo de 2016/17, o fluxo aumentou 8,7% no sentido Ribeira Brava/Caniçal e 8,6% no trajecto inverso.

Havendo mais carros em circulação, a probabilidade de ocorrerem acidentes é naturalmente maior, sobretudo quando os condutores descuram a distância de segurança entre veículos e dá-se o choque em cadeia, tão frequente em horas de ponta.

Em termos históricos, desde que a VR1 foi aberta ao trânsito, em 2000, já ocorreram 42 mortos, 243 feridos graves e 1989 feridos ligeiros. A zona onde ocorrem mais acidentes é nas faixas à entrada da cidade capital madeirense.

Por outro lado, o troço com menor índice de sinistros é Machico Sul/Caniçal, não havendo ali registo de perdas de vidas e contabilizando-se ‘apenas’ quatro feridos graves em 18 anos.

Governo vai repor anterior regime de velocidade na VR1

As conclusões deste estudo da Vialitoral demonstram que não basta reduzir os limites máximos de velocidade para que daí resulte uma significativa diminuição da sinistralidade na via rápida.

Por outro lado, corroboram a decisão, já anunciada ao DIÁRIO pelo secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves, de aumentar os limites de velocidade na via rápida e via expresso, repondo o padrão de 80 e 100 km/h e 90 e 70 km/h, respectivamente, conforme vigorava antes da redução dos regimes operada em Setembro de 2016.

Refira-se que ao longo da concessão estão afixados 44 sinais verticais no sentido Caniçal/Ribeira Brava e 45 no itinerário do sentido contrário, com limites máximos de 90 km/h, 80 km/h e 70 km/h.

De resto, toda a sinalização horizontal e vertical da rede viária nas duas principais infra-estruturas rodoviárias da Madeira será revista com o objectivo de garantir a melhoria da segurança e os princípios da uniformidade, homogeneidade, simplicidade e coerência, conforme recomenda a Auditoria de Segurança aos Regimes de Velocidade nas Infra-estruturas Integradas no Contratos de Concessão da Vialitoral e da Viaexpresso. O executivo madeirense conta ter as alterações implementadas até ao Verão de 2018.