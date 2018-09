‘Engarrafada’ pelo espírito da Festa do Vinho, a Blandy’s Wine Lodge lança na quinta-feira, dia 6 de Setembro, quando o relógio assinalar as 17 horas, os novos ‘Frasqueiras’, que representam a categoria máxima do Vinho Madeira.

Para que o leitor tenha uma noção, os ‘Frasqueiras’ apenas podem ser engarrafados ao fim de 20 anos de repouso em cascos de madeira, pese embora muitos sejam...