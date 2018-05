Novo público para os ‘Paraguaii’

“Primeiro tens de nos indicar os tascos mais porreiros. Vamos resolver isso já à partida, porque só assim vamos definir como corre a entrevista”. Foi desta forma descontraída que começou a conversa com os ‘Paraguaii’, uma banda oriunda de Guimarães que actua na Madeira pela primeira vez, hoje, na Praça Amarela, ao abrigo do ‘Fica na Cidade 2018’.

Depois de terem actuado em países como Espanha e França ao longo dos últimos dois meses, numa digressão internacional que os fez actuar em mais de 20 concertos, Giliano Boucinho, Zé Pedro Correia e ‘Kapa’, os três elementos que compõem o grupo, mostram-se “extremamente ansiosos” por actuar junto dos madeirenses.

“Chegamos aqui depois de uma boa maré, porque tocámos muito ao longo do último mês e agora vamos abordar um público novo para nós. Vamos tentar ver se os madeirenses gostam de dançar”, começou por referir Zé Pedro Correia, o ‘homem’ dos sintetizadores e do baixo, manifestando o seu agrado pela criação deste festival na baixa da cidade.

Já para Giliano Boucinho, o conceito do ‘Fica na Cidade’ já acontece em algumas cidades do país, mas “é sempre bom” este género de iniciativas decorrerem em Portugal, especialmente para bandas como os ‘Paraguaii’.

“Não sabemos quantos madeirenses conhecem o nosso projecto. É bom porque temos oportunidade de conquistar pessoas que de outra forma não iriam ouvir a nossa música, ou fazer com que as pessoas não oiçam mais os nossos temas. Tem sempre os dois versos da moeda”, referiu Giliano Boucinho, esclarecendo que as expectativas criadas em torno da actuação dos ‘Paraguaii’ passam fundamentalmente por “ser uma boa oportunidade” de ter contacto com projectos que o público e até o próprio grupo “não conhecem”.

“Sempre desconfortáveis”

Na hora de definir o género musical pelo qual exprimem a sua veia artística, mais balançeado para o rock, os ‘Paraguaii’ esclarecem que uma das premissas é criar sempre “álbuns diferentes e experimentar coisas novas”.

Acerda do nome “pouco comum” deste conjunto musical, fique a saber que até era para se chamar ‘Calipo’ ou ‘Turtle Race’, mas “ficou ‘Paraguaii’ para ser diferente”. “Dizemos uma vez às pessoas e elas não se esquecem”, conferiu Zé Pedro Correia.

“Não somos aquela banda que se vai entregar em aperfeiçoar um som. Vamos estar sempre desconfortáveis a fazer música. E quando estivermos muito confortáveis é sinal que temos de fazer outro álbum”, afirmou Giliano Boucinho, que assume o papel de vocalista e guitarrista da banda.

Ainda sobre o facto de a banda cantar em inglês, essa é uma escolha “puramente” estética. “Soa-nos melhor. Fomos muito influenciados por música cantada em inglês. Essa pergunta surge algumas vezes. Não sei o que vamos fazer amanhã, mas para já faz sentido cantar em inglês. Sabemos que ao cantar em português conseguimos alcançar outro tipo de público, mas o mercado nacional é pequeno e não faz sentido para nós”, evidenciou Zé Pedro Correia, frisando que a ‘praia’ dos ‘Paraguaii’ é tocar para gente que não os conhece.