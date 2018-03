Novo PDM 20 anos depois

O Funchal tem, desde ontem, um novo PDM aprovado em Assembleia Municipal. Antes da reunião daquele órgão, que juntou os deputados com o principal objectivo de debater o votar o documento, já se sabia que iria ser aprovado, por estar garantido o apoio do CDS. Mas essa realidade não livrou o executivo de Paulo Cafôfo, eleito pela Coligação Confiança, de críticas e reparos. Alguns vieram mesmo do interior da Confiança, ainda que suaves: “Não é o nosso PDM.” A frase de Rodrigo Trancoso foi a mais clara na crítica, mas o apoio do BE é inequívoco.

Com críticas severas e sem qualquer apoio, manifestou-se o PSD. No imediato, por o documento ter sido apresentado por Rute Afonso, da Quartenaire/Norvia, equipa técnica contratada pela autarquia, e não por um membro do executivo. Sendo uma discussão política, impunha-se que fosse apresentado por quem governa o Município. Esse foi o entendimento dos social-democratas.

Foi uma apresentação com tempo retirado ao do executivo para o feito. Uma solução que o PSD considerou violar o Regimento, mas que permitiu a continuação dos trabalhos.

Legalizações e redução do perímetros urbano separam

Grande parte das divergências foram para as legalizações das casas, que cresceram ao arrepio do dos regulamentos municipais. Não que as várias forças políticas não concordassem com a necessidade de legalizar, mas por entenderem que o processo é ineficaz ou injusto. Nova Confiança e PSD foram quem mais discordou da bondade do que está previsto no PDM. Os social-democratas perguntaram quantas habitações serão legalizadas e a Nova Confiança disse haver uma mentira. Foi dada a ideia de que tudo será legalizado, mas não. Nas zonas de risco isso não vai acontecer.

Roberto Vieira falou até “num novo Banif”, devido à desvalorização de terrenos, resultante da redução do perímetro urbano. Algo defendido como uma mais-valia para a cidade, por Paulo Cafôfo. O presidente da CMF disse que o Plano tem de considerar o interesse geral e não particular. Tal como o seu vereador com o pelou do Urbanismo, Bruno Martins, admitiu que há legalizações que não poderão ser feitas, por, por exemplo, estarem em zonas de risco, e que há terrenos que perdem valor, em teoria e num momento imediato. Mas, garantiu o vereador, a experiência, nomeadamente, vista pela Europa fora, aponta para uma revalorização gradual.

Com valorização imediata ficam as áreas de média densidade que, por sugestão do CDS, passam de um índice médio de 0,6% de capacidade de construção, para 0,8%. É o mesmo que dizer, em cada 1.000 metros, poder-se-á usar mais 200 do que o inicialmente previsto.

Além destas questões, no campo das divergências, os social-democratas incidiram as críticas no processo de revisão, entendem que o documento aprovado não foi o levado a discussão pública e, por isso, antevêem acções populares contra a sua execução. Impunha-se nova discussão pública, defendeu o PSD.

Cafôfo diz que é o “documento mais importante durante este mandato”

Paulo Cafôfo não tem dúvidas sobre o novo PDM: “Este é o documento mais importante que esta Assembleia irá deliberar e aprovar durante este mandato, para a cidade.” As palavras do presidente da CMF foram ditas antes da votação, numa intervenção em que Cafôfo evidenciou as virtudes do novo PDM.

Uma delas foi, segundo o presidente da CMF, ter tido “a coragem de inverter os erros crassos” cometidos pela governação do PSD.

Cafôfo admitiu que nem sempre as medidas são populares, mas impõem-se: “A nossa cidade tem tanto de bonito como de risco (...). Não podemos ser cúmplices da desgraça.”

O autarca acusou o PSD de pretender a continuação do crescimento desorganizado.

Por parte do aliado de ontem, na aprovação do PDM, Gonçalo Pimenta deu o mote: “Qual foi o partido que apresentou propostas?” O pedido de esclarecimento apontava para a a posição política do CDS, favorável ao novo PDM. Na resposta, o vereador Bruno Martins elogiou a postura do partido e lançou farpas aos demais por, ao que afirmou, se terem colocado de fora do processo. A crítica foi direita ao PSD, que respondeu.

Por vários deputados municipais, lembrou que, em 2013, deixou um documento que, na perspectiva dos social-democratas, estava pronto para discussão pública e aprovação. O que o executivo de Cafôfo fez, foi, ainda que legitimamente, não aceitar as opções.

“Plano confuso”

José Alberto Figueira (PTP) referiu-se ao PDM como um “plano confuso”, discutido em período de férias e antes de eleições. Lembrou a opinião contrária de Luís Vilhena.

O deputado disse que o seu partido também apresentou “recomendações”, sobre a legalização de casas, e reapresentou a proposta para criação de um banco de terras para construções de quem, agora, está em zonas de risco.

Nova Confiança crítica

Roberto Vieira foi das vozes mais contundentes na Assembleia Municipal. Disse que até arquitectos se opõem ao novo PDM, que há munícipes defraudados e que o aumento de capacidade construtiva beneficia os ricos, enquanto a redução do perímetro urbano prejudica os pobres. “O que criticavam no passado está neste documento.”

PCP vê coisas boas

O PCP, por Herlanda Amado, teceu várias críticas ao PDM , mas também conseguiu identificar algumas virtudes. Uma delas foi a revogação do Plano da Praia Formosa. Outra foi a criação das microrreservas, que permitem a conservação do património e da paisagem. O PCP afirmou-se coerente, enquanto “outros foram mudando de opinião com as pressões”.

2013 incompleto

A Confiança, por Duarte Caldeira, garantiu que o plano deixado pelo PSD nada dizia sobre um conjunto de temas e acusou os social-democratas de quererem perpetuar um tempo em que o “interesse económico estava acima das vidas humanas”. Aliás, Bruno Martins insinuou que os PSD teria interesse na aprovação de projectos com o actual PDM.

23 votos a favor

Ao fim de aproximadamente três horas de debate em Assembleia Municipal foi aprovado o novo Plano Director Municipal do Funchal. Votaram a favor a Coligação Confiança (20) e o CDS (3). O PCP (1) e o PTP (1) abstiveram-se. O PSD (16) e a Nova Confiança votaram contra. A discussão pública teve mais de 700 contributos.