Novo pavilhão deverá nascer nos Louros

O novo pavilhão para o andebol madeirense, prometido pelo presidente do Governo Regional (GR) Miguel Albuquerque, na recepção da passada quinta-feira à equipa masculina do Madeira Andebol SAD, deverá ser construído na zona dos Louros. Segundo o DIÁRIO apurou, trata-se de um local já há algum tempo referenciado pelos responsáveis da SAD do andebol masculino madeirense.

Recorde-se que o presidente do Governo deu ‘luz verde’ para a construção de um novo pavilhão para a modalidade, avançando mesmo com a ideia de avançar-se com o projecto nos próximos três anos.

Miguel Albuquerque reagiu, assim, a um desafio lançado pelo presidente do Madeira Andebol SAD, Carlos Pereira, no seu discurso na referida recepção na Quinta Vigia, onde alertara para a necessidade de construção de um novo pavilhão, capaz de satisfazer as exigências actuais da modalidade.

Pavilhão do Funchal terá obras

Na mesma ocasião, o presidente do Governo Regional anunciou que o Pavilhão Gimnodesportivo do Funchal será alvo de obras de remodelação.

O ‘velho’ pavilhão, construído em 1971 e daí para cá alvo de algumas obras de manutenção, apresenta sinais evidentes de degradação, que ainda há pouco tempo, aquando da disputa dos jogos europeus do Madeira Andebol para a Taça Challenge, quer com os russos do Dynamo Victor, quer com os gregos do AEK de Atenas, foram alvo de chamadas de atenção por parte dos delegados da Federação Internacional de Andebol (IHF). Em causa está a existência de diversos buracos na cobertura, que em dias de chuva permite a queda de água no recinto, bem como a própria falta de manutenção e de limpeza do piso.