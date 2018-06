Novo ouro nacional para Mariana Vargem

A jovem madeirense Mariana Vargem continua a encantar Portugal na modalidade de triatlo.

Depois de vários títulos nos últimos anos nos escalões mais novos, a atleta, que agora corre individualmente, veio, no passado sábado a sagrar-se campeão de Portugal de triatlo no escalão de cadetes, juntando assim este feito, ao alcançado em Fevereiro na disciplina de Duatlo.

A participar na mais antiga prova de triatlo do país, e que esteve na origem do nascimento da modalidade em termos nacionais - O Triatlo de Peniche - Mariana Vargem veio a festejar o título nacional, naquela que foi a terceira e última etapa do campeonato de 2018, repetindo assim o triunfo conquistado no Triatlo de Oeiras.

Numa prova com 750 metros de natação, 21,7 km de ciclismo e 5 km de corrida, a internacional madeirense, teve uma boa prestação e podia ter, inclusive, lutado pelo pódio absoluto não fosse o facto de ter realizado todo o segmento de ciclismo a solo. Mesmo assim, Mariana Vargem veio a garantir o melhor parcial no segmento de corrida mas já não foi suficiente para alcançar as três atletas da frente, que competiam no escalão de sub-23 e seniores respectivamente. No final Mariana veio a registar o tempo de 1:09.50, que lhe garantiu o quarto lugar na classificação absoluta feminina, ficando a 1.10 minutos da vencedora Vera Vilaça (Benfica) e a apenas 27 segundos da terceira classificada, Ana Ramos (OO de Oeiras).

De referir que para além do título em cadetes, a madeirense conseguiu ser mais rápida que a melhor atleta júnior, Carolina Serra (CN de Torres Novas) que foi quinta classificada a mais de um minuto que Mariana.

Já no dia 30 de Junho Mariana Vargem irá representar Portugal na Taça da Europa Júnior de Holten (Holanda), para uma semana depois, participar na prova de qualificação para os Jogos Olímpicos da Juventude, a disputar em Banyoles (Espanha).