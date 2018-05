Novo hospital pode estar pago em 12 anos

Esta manhã, os deputados que fazem parte da Comissão de Saúde da Assembleia da República terão a oportunidade de conhecer ao pormenor o Novo Hospital da Madeira, um projecto que Dírio Ramos, engenheiro e membro do grupo para o acompanhamento técnico do projecto de execução, diz ser “profundamente inovador”.

Se tudo correr como é desejado, e se os prazos forem cumpridos, a Região acredita que a obra vá para o terreno em 2019. Para tal, tudo tem de estar preparado e verificado ao pormenor. E ao que parece está: “Estão concluídos os trabalhos técnicos e está definido o modelo de financiamento e o montante da despesa. Só não está inscrita qualquer verba no Orçamento de Estado e o que a Região exige é a inscrição de uma verba plurianual prevista em 2016, para ser possível abrir o concurso público internacional”.

Dírio Ramos afirma que, relativamente ao projecto de 2009, só no aspecto exterior é que o actual ‘desenho’ parece ter muitas semelhanças. Mas, na realidade, as diferenças são muitas. A começar pela diminuição na área de construção (de 223.000 m2 para os actuais 172.000 m2) e no custo global, que passou de 260 milhões de euros para 205 milhões.

O engenheiro que tem trabalhado neste processo desde 2016 acredita mesmo que se conseguirá pagar o novo hospital em 12 ou 13 anos. Tudo tendo em conta não só o valor proveniente do Governo da República como também as poupanças que serão possibilitadas com a nova infra-estrutura - 4 a 5 milhões por ano com a concentração dos serviços num único espaço e cerca de 8 milhões de euros anuais com as altas problemáticas, que passarão a ser da responsabilidade da Segurança Social ou as poupanças permitidas, por exemplo, com a actualização tecnológica ou o recurso à energia solar. Além disso, o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça foi recentemente avaliado em quase 60 milhões de euros, o que, sendo alienado, é um recurso extra.

E ainda há custos intangíveis a ter em conta, como a concentração de recursos técnicos e humanos, que vai permitir uma melhoria de produtividade e traz inúmeras vantagens para os utentes.

Assim, as poupanças não se traduzem em perdas para os profissionais e utentes daquela infra-estrutura, garante. Aliás, o futuro Hospital Central da Madeira terá mesmo mais área clínica e outros espaços que não estavam contemplados no projecto inicial. E como é que se conseguiu tal feito? Fazendo uma gestão racional de serviços, olhando para aquela que é a realidade populacional e as necessidades reais da Região.

Foi por isso, por exemplo, que se reduziram “drasticamente nas áreas de obstetrícia e ginecologia”, aumentando os cuidados intermédios e intensivos e todas as áreas ligadas ao cancro. “Em relação a 2004, o novo Hospital tem menos 20 camas de Pediatria, menos 10 de Obstetrícia, menos 10 quartos particulares, mais 10/14 camas de Psiquiatria, mais 14/27 de Paliativos, mais 18 camas de Cuidados Especiais (Intensivos e outros), mais 10 postos de Hemodiálise e mais 10 postos de Oncologia, mais 9 camas de internamento de curta duração próximo da urgência e do internamento de medicina, menos uma sala de operações, menos 8 quartos de partos, mais 14 postos de recobro fase 2, mais 22 postos recobro fase 3”, refere. No total serão 566 camas.

“Com esta solução conseguimos ter muito mais área clínica, privilegiando o laboratório médico e cirúrgico, diminuindo o número de camas através de um sistema de gestão integrada de camas”, explica Dírio Ramos.

Mas as novidades não se ficam por aqui. O futuro Hospital Central da Madeira prevê uma unidade de Radioterapia no local, assim com uma área de 2 mil metros quadrados para investigação que não estava no anterior projecto. O serviço de emergência de adultos (sala zero) terá três postos e os médicos é que se deslocam, não o doente. “E separado da Pediatria”, sublinha. O heliporto terá uma ligação directa às Urgências e o bloco operatório estará preparado para cirurgia robótica e haverá uma sala híbrida. Além disso, haverá uma separação total de circuitos, ou seja, nunca o doente interno se confunde com o doente externo, havendo ainda separação das visitas.

E a pensar noutros cenários foram feitas alterações profundas em temos de arquitectura e engenharia. “Na parte de cima dos edifícios, do projecto de 2009, eram só máquinas. Nós retirámos todas as máquinas da cobertura e colocámos num andar técnico acima das urgências”. Mas porquê? “Imaginemos que há a inversão da demografia actual. Então podemos subir pelo menos um andar em toda a área. Isto chama-se flexibilidade vertical. O Hospital pode ser expandido para cima em toda a área e criar espaço para mais 180 camas”.

Agora o importante é avançar para o terreno. Depois, a Região terá “o hospital mais moderno de Portugal e da Península Ibérica”, garante Dírio Ramos.