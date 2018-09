Novo confronto de máxima exigência

Depois da derrota em Alcochete, os juniores do Marítimo têm hoje novo jogo de máxima exigência no Campeonato Nacional da I Divisão, agora diante do Benfica. O jogo é às 16 horas, no Campo do 1.º de Maio. A equipa verde-rubra deixou boas indicações apesar da derrota (2-0) diante do Sporting, na jornada anterior e pretende juntar hoje um resultado positivo a uma boa exibição. É esse...