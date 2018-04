O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) desmente “todas as notícias e informações sobre um eventual acordo dado à proposta de alteração do decreto legislativo regional que regula o regime jurídico dos concursos para selecção, recrutamento e mobilidade do pessoal docente”, aprovado esta quinta-feira em Conselho de Governo.

Através de comunicado, a direcção do SPM esclarece que “na verdade foram emitidos dois pareceres negativos ao longo do processo negocial: um na conclusão da fase regular das negociações e outro, na passada quarta-feira, depois de analisada a versão final apresentada pela Secretaria, após a realização da negociação suplementar realizada a pedido do SPM”. Por isso e para que “não restem” dúvidas, a estrutura sindical reafirma que “a discordância do SPM é total em relação às principais alterações feitas ao referido decreto”, admitindo, apenas, que “a SRE acolheu algumas das suas sugestões, que infelizmente diziam respeito a aspectos de pouca relevância”.

Considera por isso que “só por má-fé ou por manipulação da informação se pode afirmar que as alterações aprovadas pelo governo agradam ao SPM, tanto mais que, como se verá em breve, levarão a uma redução drástica de docentes contratados nas escolas e a uma sobrecarga de trabalho dos professores dos quadros das escolas e das zonas pedagógicas”, refere o comunicado de desmentido.

Toda a nossa insatisfação e discordância para com as medidas gravosas que constam deste diploma estão plasmadas nas actas negociais, que podem ser consultadas pelos nossos sócios”, concretiza.

‘Democrático insatisfeito

Também o Sindicato Democrático dos Professores da Madeira (SDPM) assume que a maioria das alterações que constam na resolução aprovada em plenário do Conselho de Governo, não só não satisfaz as pretensões dos seus associados, como também não mereceu o aval deste sindicato.

Segundo António Pinho, presidente do SDPM, “na maioria dos pontos nós discordamos”, motivo mais do que suficiente para justificar “o parecer desfavorável” emitido à proposta da SRE

O ‘Sindicato Democrático’ invoca também razões para não estar satisfeito com a alteração ao Decreto Legislativo Regional em causa, porque durante o processo de negociações “promoveu uma série de propostas de alteração ao diploma, mas grande parte delas não surtiu efeito”, lamenta. O que por si só já é revelador do desencontro entre aquilo que este sindicato desejava para a classe docente e o que a Secretaria da Educação se propõe concretizar.

Das cinco alterações que o Governo considera da mais elevada importância, António Pinho destaca o ‘chumbo’ categórico dado “por mais de 90% dos sócios que se manifestaram contrários à proposta de alteração dos quadros de zona pedagógicas”.

Maior justiça na colocação

Quem não partilha da opinião dos sindicatos em relação à resolução proposta pela Secretaria da Educação no que diz respeito à regulação do regime jurídico dos concursos para selecção, recrutamento e mobilidade do pessoal docente da educação é a professora Cassilda Coimbra, docente do Ensino Secundário em Santa Cruz.

Esta professora diz-se “completamente a favor” que o Governo reduza o actual ‘mapa da Educação’ na Região a dois quadros de zona pedagógica, abrangendo, respectivamente, as ilhas da Madeira e do Porto Santo, por entender que a limitada área geográfica de cada uma destas ilhas, “que são pequenas”, sublinha, deve corresponder, cada qual, a uma zona pedagógica.

Entende que esta fórmula garante maior justiça aos professores graduados e, por consequência, salvaguarda “um critério mais justo na colocação de professores”.

Tece apenas reparos à vinculação extraordinária destinada aos docentes que no ano escolar 2017/2018 se encontrem a exercer funções com horário anual e completo e possuam, pelo menos, dez anos de tempo de serviço docente, e os últimos quatro contratos com a Secretaria Regional de Educação, com horário anual e completo, independentemente do grupo de recrutamento, por entender que tal deveria abranger quem já tem três anos de contrato, tal como acontece no Continente.

Perante o desmentido do SPM, o DIÁRIO desafiou a tutela a esclarecer ‘quem mente’ neste processo. Até o fecho da edição não obtivemos resposta.