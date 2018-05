Novidades no POCIF não evitam reparos

Apesar de o Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais (POCIF) conter algumas novidades e de o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) assegurar estar tudo pronto para as equipas entrarem em acção, o mesmo não evita que não existam reparos ou preocupações designadamente no que toca às redes de águas existentes nos municípios para o respectivo abastecimento dos veículos de socorro, à falta de limpeza dos acessos florestais ou ao reduzido número de bombeiros profissionais existentes na Região. Mas o pior é não existirem redes de água com equipamentos (hidrantes) ou, se existem, boa parte deles estão desactivadas ou inoperacionais.

É o que acontece nas freguesias mais rurais. Em Santana, por exemplo, Teófilo Cunha relê o relatório de 514 páginas que a autarquia pediu aos bombeiros para que efectuassem justamente para, enquanto presidente da protecção civil municipal, saber com rigor o estado da rede. Ora, na longa contagem que o centrista realizou somam-se 516 hidrantes. Muitos? Poucos? “É o que temos”, reage do outro lado da linha.

“O problema é que nem todos deitam água”, desabafa num tom preocupado. No Faial, o farmacêutico estima que sejam “à volta de 30%” dos que não valem a pena abrir porque simplesmente não funcionam. Nas restantes cinco freguesias o sistema está melhor, contudo não deixa de notar que os 103 hidrantes em São Jorge, que os 265 em Santana, que os 29 no Arco de São Jorge, os 22 da Ilha ou os 15 em São Roque do Faial, vários são os que nem com chave inglesa se conseguem abrir estes equipamentos ou deitam pingo de água.

“O primeiro passo está dado”, observa, vincando que a iniciativa de apurar o estado da rede foi acatada depois do SRPC ter sugerido que cada município verificasse as respectivas redes. “Nós fizemo-lo. Não sei se os outros municípios fizeram”, declara, falando nesse momento na qualidade de presidente Associação de Municípios (AMRAM).

Teófilo Cunha sabe da importância que estes postos de abastecimento podem ter em altura de um grande incêndio daí que diga que o próximo será repor essas anomalias, de qualquer modo recorda que a necessidade de diálogo com a empresa Águas e Resíduos Sólidos por ser a entidade gestora da água no concelho.

Mais tempo e mais despesa

Outro factor que preocupa e um espelho do que poderia ser melhorado, pelo menos na opinião de pessoas ligadas às corporações de bombeiros, reside na distância que os autotanques têm de percorrer para abastecer. Isso implica mais despesa para as associações humanitárias e maior desgaste das equipas. Além disso, enquanto os carros fazem este trajecto existe maior possibilidade de propagação dos incêndios.

Na freguesia das Achadas da Cruz, este problema é dado como evidente do que sucede a tantos outros espalhados pela ilha. O mato que cresce junto às bermas, a falta de pontos para recolha de água e imensidão de espécies infestantes na floresta deixam a população à mercê de um grande incêndio. Fonte da protecção civil do município recorda que os bombeiros têm de deslocar-se à Santa do Porto Moniz para abastecer porque não há qualquer ponto de água fixo capaz de satisfazer as necessidades. “Existem poços, mas estão com muita erva no seu interior, o que faz demorar a operação”. A solução é requisitar camiões cisterna para abastecerem as viaturas dos bombeiros ou ter de ir até à Santa onde existe um reservatório de grande capacidade.

Quilómetros por limpar

Um outro problema está na falta de limpeza dos acessos florestais. O presidente da AMRAM adianta que alguns colegas já manifestaram preocupação por verificar que o Governo Regional não tem estendido o trabalho de desmatação e e melhoramento dos acessos que tem sido realizado nas serras dos Funchal: “É um facto que já transmitiram isso e que eu estou solidário e concordo que deveria ser feito também nos outros concelhos”. E acrescenta: “A Câmara de Santana gastou alguns milhares de euros para limpar alguns caminhos florestais que nem eram da nossa competência”.

Bombeiros precisam-se

Os cerca de 700 bombeiros que completam o contingente de soldados da paz são insuficientes. Por muitas vezes já foi alertado que esse número tem de aumentar justamente porque as funções dos bombeiros não passam exclusivamente por combate fogos. Das unidades saem preocupações também para a necessidade de proceder às promoções das carreiras e ao aumento dos vencimentos.

Reservatório de água

O presidente do município do Porto Moniz confirma as preocupações, mas aproveita para anunciar que a autarquia elaborou uma candidatura para a construção de um reservatório de água e respectiva instalação de bocas de incêndio num caminho florestal que pretende beneficiar nas Achadas da Cruz, uma promessa que espera contributo do PRODERAM. Não esquece também em mencionar o trabalho que a sua vereação fez no Chão da Ribeira lembrando a rede de águas que foi realizada para apoiar no combate aos fogos.

Quadro de bombeiros profissionais vai ser alargado

O actual modelo de financiamento das unidades remonta ao ano de 2007. Para muitos, completamente ultrapassado. O presidente do SRPC admite que em cima da mesa está também o aumento do número de bombeiros profissionais, uma aspiração de muitos, porém, escusa-se a indicar qual seria o número ideal do alargamento do quadro. José Dias prefere não se intrometer nos trabalhos, muito menos influenciar os elementos da comissão que estuda essa possibilidade.

Ao nosso jornal, o capitão afirma não ter qualquer reporte dos quartéis sobre lamentos, no entanto, admite ter recebido dos autarcas, com quem reúne semestralmente, que o excelente trabalho que tem sido efectuado nas serras do Funchal deveria estender-se aos restantes concelhos, mas até nisso, acredita que tem sido realizado não só pelo Governo como pelas respectivas autarquias.

Sobre o facto de a carreira de bombeiro ser pouco atractiva, o capitão discorda, respondendo da seguinte forma: “Há 19 anos que não havia promoções”, uma mudança de paradigma que segundo o presidente do SRPC vai acontecer. “É um direito”, mas igualmente um reconhecimento pelo trabalho” desencadeado pelos bombeiros. As primeiras promoções segundo se apurou podem acontecer numa cerimónia em Câmara de Lobos.

Novidades do POCIF 2018

A partir de 15 Junho e até 15 de Outubro, a presença de um helicóptero na Cancela vai ser uma realidade, diz o presidente do SRPC. Mas existem outras. O aumento das equipas, passam de 7 para 11. Curral das Freiras; Ribeira Brava e Ponta do Sol; Calheta; São Vicente e Porto Moniz, ganham reforços. Passa a existir uma rotavidade de comando sob coordenação a cada 24 horas dos comandantes das corporações passam a integrar instalações do CROS. A terceira e última novidade é a actualização dos valores monetários. Os elementos que integrarem POCIF passam a receber 50 euros, mais cinco do que anos anteriores.

Investimento

O Governo Regional vai investir mais de dois milhões de euros em reforço de equipamento, nomeadamente em 25 viaturas, nove das quais destinadas a combate a incêndios florestais. Além disso, a Região suporta as despesas do Ecureuil B3, modelo do helicóptero.