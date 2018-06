Nove clubes fazem crescer Liga de 2018

A edição de 2018 da Liga de Clubes de padel - Zona Madeira, já arrancou e com um número recorde de equipas, em comparação à época de arranque, em 2017.

Um total de nove clubes, com a estreia de CD Nacional, Ludens Clubes Machico, Centro de Padel e Lazer, Roberto Costa Ténis Clube e Iate Clube de Santa Cruz, e 14 equipas estão a abrilhantar a competição que arrancou no passado mês de Maio, e que este ano conta com a particularidade de ser jogada em dois níveis distintos (nível 2 e nível 3), bem como a estreia da competição feminina, onde verde-rubros e alvinegros irão lutar, entre eles, pelo título regional.

Organizado pela Federação Portuguesa de Padel, em colaboração com a Associação de Padel da Madeira, as jornadas já disputadas (falta apenas a estreia da prova feminina), têm sido marcadas por um bonito espectáculo dentro dos courts, o que demonstra bem do crescimento da modalidade na Região, assim como do nível apresentado pelos jogadores madeirenses.

Na segunda jornada, disputada no passado sábado os resultados foram os seguintes: Nacional-CTF A, 3-0; Marítimo-R. Costa, 3-0 e Profetas-Ludens, 3-0, isto no nível 2. Já na categoria 3 o Centro Padel e Lazer venceu o ICST por 2-1 e o Marítmo B venceu o CTF B por 2-1.