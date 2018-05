Novas zonas pedagógicas equilibram sistema educativo

A Região Autónoma da Madeira tem, no actual ano lectivo, 5.873 professores de quadro, isto é, detentores de contrato por tempo indeterminado, efectivos nos quadros de escola ou de zona pedagógica.

A este total acresce ainda um número flutuante de docentes contratados para suprir necessidades pontuais do sistema. De acordo com o Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, esse número é estimado em cerca de quatro centenas, explica ao DIÁRIO.

A distribuição dos professores pelos quadros de escola é pacífica e não está em causa nas alterações que a tutela se propõe efectivar já no próximo ano lectivo e que estarão em discussão, amanhã, terça-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

Actualmente, a organização das zonas pedagógicas é diferenciada pelos níveis de ensino: há 5 zonas até o 1.º Ciclo do Ensino Básico (1CEB) – A, B, C, D e Única; e 4 zonas para o 2.º e 3º Ciclo e Secundário (23C+S) - A, B, C e Única.

Os concelhos de Funchal e Santa Cruz correspondem à Zona A em todos os níveis de ensino, situação que se repete com a Zona B, que integra em todos os ciclos de ensino os concelhos de Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, São Vicente e Porto Moniz.

No caso do 1CEB, a Zona C integra os concelhos de Machico e Santana, e a Zona D corresponde ao Porto Santo; relativamente ao 23C+S à Zona C correspondem os concelhos de Machico, Santana e Porto Santo.

Por fim há ainda a Zona Única, que cobre a totalidade da Região em todos os ciclos de ensino, cujos efectivos podem ser colocados, em cada ano lectivo, em qualquer escola da Região, de acordo com a respectiva graduação profissional.

Coincidir as zonas pedagógicas aos territórios das duas ilhas

O projecto da Secretaria Regional de Educação (SRE) é fazer coincidir as zonas pedagógicas aos territórios da ilha da Madeira (Zona A) e do Porto Santo (Zona B).

Para esta mudança concorrem razões relacionadas com a baixa demográfica, a salvaguarda dos postos de trabalho e a valorização da graduação profissional, e também para evitar a proliferação dos chamados horários ‘zero’.

Ora, como se pode observar nos quadros A e B há desequilíbrios entre o número de professores e o número de alunos, “cuja acentuada variação denota uma distribuição pouco ajustada dos recursos docentes no território”, diz a SRE.

Valorizar graduação profissional

é um dos objectivos

A explicação de Jorge Carvalho sobre a reorganização das zonas pedagógicas é simples: “Trata-se de assegurar que os professores com mais anos de carreira, logo com maior graduação profissional, vejam essa condição valorizada nas opções de escola onde pretendem trabalhar”.

Concretizando, o responsável pela tutela da Educação explica que “a existência de apenas duas zonas pedagógicas, coincidentes com os territórios da Madeira e do Porto Santo, permitem uma distribuição harmoniosa dos recursos docentes pelo território, com a vantagem de, sempre em função das suas opções, os professores poderem alargar o leque das suas escolhas no momento do concurso”.

“Por outro lado”, adianta, “dado o contexto de quebra demográfica, esta é a melhor maneira de evitar que haja falta de docentes, em determinados grupos disciplinares, numa das actuais zonas, e falta dos mesmos numa outra. Não faz sentido!”, conclui.

400 contratados no sistema educativo regional

“A situação dos professores contratados tem de ser vista em função das necessidades não permanentes do sistema educativo, resultantes principalmente dos destacamentos e das baixas médicas, as quais se devem, na maior parte dos casos, ao despropositado prolongamento da idade de reforma dos professores”, realça o Secretário Regional de Educação.

Uma das áreas em que a mobilidade de professores obriga à contratação está relacionada com o desempenho temporário de funções, como são o caso de docentes detentores de cargos na estrutura do governo e da administração, de deputados e autarcas, até de dirigentes sindicais, que configuram saídas temporárias das escolas, às quais acabam por regressar pelas mais variadas razões.

Assim, reportando-se à previsão das necessidades, Jorge Carvalho adianta que “o número médio de professores contratados ronda os 400, suficientes para cobrir tanto os lugares de destacamento que não estão ocupados por professores de quadro, bem como a média mensal de 150 a 200 atestados médicos”.