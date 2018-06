Novas senhas da CGA causam constrangimentos

Vários aposentados têm tido, nos últimos dias, problemas no acesso online aos serviços da Caixa Geral de Aposentações (CGA). Alguns beneficiários da Região, que entraram em contacto com o DIÁRIO, explicaram que, devido ao novo Regulamento de Protecção de Dados, tiveram de pedir novas senhas de acesso à CGA.

Depois de quase duas semanas de espera, receberam as senhas, mas estas vieram com erro, levando a que o sistema bloqueasse o acesso, depois de falhadas as três tentativas de introdução correcta de acesso, e forçasse a novo pedido de senha e, consequentemente, nova espera.

O Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) explicou ao DIÁRIO que “no que concerne às novas senhas de acesso emitidas aos aposentados da Caixa Geral de Aposentações (CGA), no cumprimento do novo Regulamento Geral de Protecção de Dados, verificaram-se, pontualmente, alguns constrangimentos nos acessos, que estão a ser resolvidos pela Caixa Geral de Aposentações, a nível nacional, entidade competente na matéria”.

Mesmo não tendo competências na matéria, mas no sentido de auxiliar os beneficiários da Região Autónoma da Madeira que verifiquem algum constrangimento no acesso à CGADireta, o ISSM disponibiliza-se para apoiar no que for possível.

Sendo assim, o ISSM diz que estes beneficiários “poderão dirigir-se, excepcionalmente sem marcação prévia, ao Gabinete de Atendimento - Caixa Geral de Aposentações, na Rua Elias Garcia n.º 14, piso zero, a partir desta segunda-feira, para que se possa reportar a situação e prestar qualquer apoio que se verifique necessário.”