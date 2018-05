A Câmara Municipal do Funchal operou diversas mudanças no modelo deste ano de atribuição dos espaços públicos para o comércio da designada fruta da época. O vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro da fiscalização municipal, explica que o grande objectivo da introdução das novas medidas é “a defesa da produção agrícola madeirense. Nos últimos anos e a partir da mudança legislativa verificada em 2014, quando passou a ser exigida a realização de um sorteio para atribuição dos espaços, surgiu o problema de salvaguardar a condição dos produtores”. Desde então, a autarquia testou várias soluções e a decisão agora tomada vai no sentido de avançar para uma revisão mais abrangente do edital, que salvaguarde os interesses dos produtores e procure clarificar de vez esta questão. O sorteio decorre amanhã, pelas 10h, nos Paços do Concelho.

A partir de agora, passa, assim, a ser exigida a todos os candidatos a apresentação de parcelário agrícola, datado de 2017 ou 2018 e adequado ao objecto, ou seja, fruta da época. João Pedro Vieira sublinha que “esta medida procura incentivar a produção regional, fornecendo uma solução para o escoamento da fruta produzida. Esta era uma questão procedimental importante para nós, no sentido de proteger a produção e garantir a operacionalização mais correcta possível deste tipo de comércio.”

Ainda assim, foi acrescentado um ponto ao edital, relativo às vagas sobrantes, permitindo que, caso existam, sejam alvo de novo sorteio, no qual podem participar os agentes económicos que não sejam produtores de fruta da época, deixando assim em aberto a possibilidade de participação de vendedores esporádicos. “Consideramos que este é um edital equilibrado e responsável, que salvaguarda o que consideramos essencial, ou seja, quem produz e faz vida desta actividade, mas que não exclui ninguém, definindo, pelo contrário, regras claras e justas para o acesso de todos”, conclui o vereador.

Mais pontos de venda

Entre outras novidades deste ano está o aumento do número de locais de venda, que passam de 16 para 20, com a adição de bancas no Caminho de São Martinho (junto ao restaurante Tourigalo), na Avenida Luís de Camões (Bairro do Hospital), Travessa do Forno (recanto empedrado) e na Rampa do Cidrão (junto à Rua 31 de janeiro).

A outra alteração de relevo é a prorrogação das licenças em duração e o aumento do horário. As primeiras passam a durar até 31 de Dezembro (antes vigoravam até dia 30 de Novembro) e o horário de funcionamento passa a estar autorizado a partir das 7h (anteriormente 7h30), concedendo mais tempo para arrumação dos pontos de venda.

No que respeita ao controlo de qualidade dos produtos vendidos e ao respeito pelas normas de exercício da actividade e na linha do trabalho proactivo e constante que tem sido feito nos últimos anos pela fiscalização municipal, juntamente com os seus diversos parceiros, será levada a cabo uma acção de sensibilização por parte da ARAE no dia do sorteio, antes da realização do mesmo, bem como serão fiscalizados todos os locais de venda após o início do exercício da actividade.