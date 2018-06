Nova geração de políticas com quadros qualificados

Estão escolhidos os coordenadores das 10 áreas sectoriais dos Estados Gerais do PS-M. Tratam-se de quadros (ver destaques) que irão ser responsáveis pela elaboração de um programa de governo para cada uma das áreas definidas por Paulo Cafôfo e pela direcção do PS-M, pessoas “altamente qualificadas, capazes, e com uma enorme motivação para ajudar a construir uma alternativa política”, com a liderança do candidato socialista a presidente do governo nas próximas eleições regionais. “Este é um momento de viragem, onde o PS-M terá finalmente os argumentos e as pessoas para ser uma verdadeira alternativa na Região”. “Teremos os melhores quadros para governar a Madeira”, argumenta Paulo Cafôfo.

No seu discurso no Congresso Nacional do PS, referiu que iria ter como prioridade “uma nova geração de políticas públicas, que permita crescer a nível económico e social, promover a sustentabilidade do território, fixar as pessoas na Região e dar futuro aos nossos jovens”.

Para tal, constituiu uma equipa, núcleo “fundamental para a credibilização do nosso projecto político, juntando um conjunto de pessoas, técnicos, cidadãos de diversas áreas, do sector público e do privado, que irão ao longo do próximo ano contribuir para construirmos um programa para as diferentes áreas sectoriais que consideramos estruturantes para uma Madeira do futuro, com novas mentalidades e políticas inovadoras”.

Estados Gerais do PS-M juntam sociedade civil

Os líderes das 10 áreas de intervenção que o PS-M considera estruturais para construir um projecto de futuro serão apresentados aos militantes na 1.ª Convenção dos Estados Gerais, iniciativa que está marcada para o Hotel Casino Park, no sábado, 9 de Junho.

Paulo Cafôfo pretende iniciar nesse dia a sua coligação com a sociedade civil, agregando quadros qualificados e todos os cidadãos e cidadãs que querem dar o seu contributo para o programa de governo do PS-M.

O trabalho de bastidores decorre há várias semanas, com a organização da principal iniciativa política do PS-M a pretender prolongá-lo até às próximas eleições, com o objectivo de definir as linhas estratégicas de um futuro programa de governo, mas também para ganhar “massa crítica”, envolvendo a cidadania num projecto político abrangente que promete mudar a Região.

Nesta convenção serão discutidas 5 áreas sectoriais: Economia, Saúde, Educação, Igualdade e Desenvolvimento Social.

Serão organizados simultaneamente painéis de debate e mesas redondas, num evento que terá uma grande dinâmica e irá gerar um debate inédito, de acordo com fonte da direção do partido.

A sessão de abertura terá início às 10h30, e depois de uma pausa para almoço os trabalhos recomeçam às 14:30h.

As áreas e os coordenadores indicados por Paulo Cafôfo

ECONOMIA

Sérgio Gonçalves, 39 anos

O gestor madeirense é actualmente Vice-Presidente da ACIF-CCIM e da Associação de Promoção da Madeira.

Administrador da Porto Santo Line, trabalhou no sector do transporte aéreo, tendo sido responsável pela área de marketing aviação da ANAM,

Passou pela SAIPEM e pela consultora PriceWaterHouseCoopers, é licenciado em economia e tem mestrado em gestão internacional.

Terá a responsabilidade de coordenar o programa de uma das áreas mais importantes da governação da Região. Nesta área sectorial inclui-se o Turismo, Fiscalidade, PME, Internacionalização, Transportes Aéreos, Desenvolvimento Tecnológico, e CINM.

SAÚDE

António Pedro Freitas, 42 anos

O actual Presidente da Secção Regional da Ordem dos Médicos irá liderar o programa do PS-M para a área de Saúde.

É independente, tem sido crítico da política seguida pelo Governo Regional, e nas várias intervenções públicas tem defendido uma pacificação profissional do sector e a definição de uma verdadeira estratégia para o Serviço Regional de Saúde.

Paulo Cafôfo considera que o médico irá trazer muita credibilidade ao projecto, numa área crucial para quem quer “conquistar” a população.

É médico ortopedista, com sub especialidade de ortopedia pediátrica, da Universidade de Lisboa, sendo membro activo de várias secções de especialidade da Ordem dos Médicos.

MAR E AMBIENTE

Rúben Eiras, 41 anos

O Director Geral de Políticas de Mar é uma das grandes surpresas apresentadas por Paulo Cafôfo. O madeirense é um dos principais especialistas nacionais nesta área, o que fará das políticas do Mar uma das prioridades do PS-M.

Com uma vasta experiência profissional, é Doutorado em História, Defesa e Relações Internacionais, foi Gestor de Ciência e Tecnologia na Direcção de Investigação e Tecnologia da Galp Energia, Director do Programa Segurança Energética da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e SAS Technical Member na Science and Technology Organization da NATO.

Thomas Dellinger, 59 anos

O biólogo será o responsável pela definição de políticas do Ambiente e Conservação, uma área prioritária num programa do PS.

É docente e investigador da Universidade da Madeira desde 1992, tendo assumido vários cargos de direção no Departamento de Biologia agora Faculdade de Ciências da Vida. Lecciona evolução, ecologia e comportamento animal e humano. Trabalha principalmente na área da ecologia comportamental com espécies ameaçadas.

É responsável pelas cadeiras de Etologia e Ecologia na UMa, sendo o Coordenador da Secção de Biologia Marinha e Oceanografia da Universidade da Madeira.

É membro da Ordem dos Biólogos, da Sociedade Portuguesa de Entomologia, da Sociedade Portuguesa de Herpetologia e da Sociedade Portuguesa de Etologia.

Nesta área sectorial inclui-se a Economia do Mar, Pescas, Transportes e Ligações Marítimas, Ambiente, Conservação, Ciência, Gestão de Resíduos e Águas.

IGUALDADE

Elisa Seixas, 41 anos

Madeirense e feminista é licenciada em Filosofia (via ensino) e Mestre em Estudos Sobre as Mulheres. Fez parte da organização e da comissão promotora do Congresso Feminista (2008).

É Presidente da Comissão Política do Departamento de Mulheres Socialistas da Madeira.

As políticas de igualdade são prioridade para Paulo Cafôfo que deseja que entrem na agenda política madeirense. O trabalho na CMF terá continuação e superação a nível regional.

CULTURA

Luísa Paolinelli, 48 anos

É professora Auxiliar na Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, academia na qual é docente desde 1994. Com Doutoramento em Literatura Comparada – Literatura Portuguesa e Literatura Brasileira (UMadeira, 2004).

Autora de diversas publicações científicas e literárias, é membro da direcção do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa, coordena o Pólo CLEPUL da Universidade da Madeira e membro de diversos centros de investigação internacionais.

A cultura terá um importante destaque num futuro governo socialista, sendo uma das prioridades pessoais de Paulo Cafôfo.

EDUCAÇÃO

Rui Caetano, 51 anos

Natural de Santo António, é Presidente do Conselho Executivo e Conselho Administrativo da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

Licenciado em Humanidades e Mestrado em Línguas e Literaturas Modernas e Contemporâneas, pela Universidade Católica Portuguesa.

Com uma vasta experiência na área de educação, é também Membro do Conselho Consultivo da Comarca da Madeira.

Esta é uma das 3 prioridades do PS-M, juntamente com a Saúde e Economia.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sofia Canha, 47 anos

É natural do Jardim do Mar, 47 anos, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variante Português/Inglês, pela Universidade da Madeira e mestre em Administração e Organização Escolar pela Universidade Católica de Braga.

Além das funções na docência na Escola Básica e Secundária da Calheta, exerceu a função de Presidente do Conselho da Comunidade Educativa entre 2010 e 2012.

Foi coordenadora geral do Sindicato dos Professores da Madeira, membro da FENPROF, entre 2012 e 2015, tendo sido também conselheira nacional da FENPROF, no mesmo período. É deputada na ALM.

As políticas regionais de Habitação, de emprego, bem como os cuidados com os idosos, são algumas das prioridades que serão definidas nesta área sectorial que é um dos pilares das políticas socialistas.

COESÃO TERRITORIAL

João Figueira de Sousa

O madeirense é especialista em ordenamento de território.

Doutorado em Geografia e Planeamento Regional, especialidade de Gestão do Território pela Universidade Nova de Lisboa em 2005 e Mestre em Transportes pelo Instituto Superior Técnico em 1994, é Professor Associado da Faculdade Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Será responsável por uma das áreas que o PS quer colocar na agenda política. Inclui o ordenamento do território e as políticas e fundos estruturais de coesão.

O planeamento do território tendo como desafios a demografia, a fixação de jovens e famílias e as infra-estruturas é o propósito.

AGRICULTURA E ORDENAMENTO FLORESTAL

Sílvia Sousa Silva – 46 anos

É licenciada em Engenharia da Produção Animal pela Escola Superior Agrária de Santarém. Possui uma Pós-graduação em Agricultura Biológica pela Universidade da Madeira.

Em 1995 ingressou nos quadros da Direcção Regional de Pecuária e exerceu funções na Estação Zootécnica da Madeira, que sob a sua coordenação, foi a primeira instituição pública nacional convertida ao Modo de Produção Biológico.

Exerceu o cargo de Chefe de Divisão de Pecuária Biológica e realizou as primeiras experiências de avicultura biológica na Madeira.

Exerce actualmente funções como Técnica Superior na Direcção de Serviços de Alimentação e Veterinária.

Uma das inovações da estrutura de coordenação, aproxima a orgânica regional da nacional, onde a agricultura e as florestas estão sob a mesma tutela.