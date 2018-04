Nova bronca na liderança da Junta da Ribeira Brava

Agrava-se o mal-estar no seio da maioria RB1 na Junta de Freguesia da Ribeira Brava, agora com a maioria a chumbar uma proposta do presidente.

Depois da polémica em torno da efervescente reunião, que acabou suspensa, realizada no final de Fevereiro, há nova bronca envolvendo os eleitos do Movimento Ribeira Brava Primeiro (RB1), que esta segunda-feira fizeram ‘entornar o caldo’ na escaldante reunião extraordinária que havia sido convocada para (tentar) ‘legalizar’ o executivo presidido por Marco Martins. Pretensão que acabou por ser frustrada pelos próprios correligionários do RB1, que ‘chumbaram’ a proposta do presidente da Junta. Em causa estava a tentativa de “proceder à eleição de dois vogais para o órgão executivo, em substituição da renúncia” dos dois elementos que estariam em situação ilegal no executivo de Marco Martins, desde a tomada de posse deste órgão, em Outubro passado. Com o rebentar da polémica, terão recentemente abdicado de serem membros do executivo “em conformidade com o e-mail recebido a 29 de Março de 2018”, refere a convocatória desta reunião.

A discordância que há mais de um mês era latente entre os dois órgãos autárquicos – Junta e Assembleia de Freguesia – agudizou-se na noite desta segunda-feira, quando quatro dos nove eleitos pela maioria (RB1 tem 9 mandatos e o PSD 4) ‘alinharam’ com a oposição, no voto contra a proposta do presidente da Junta. O resultado foi um ‘chumbo’ categórico (5 votos a favor e 8 contra) na pretensão do presidente da Junta recompor o executivo, acentuando o desacordo entre os eleitos do RB1.

Segundo fonte do PSD, esta assembleia voltou a ser “quente e feia”, com “muita discussão” entre os eleitos da RB1, inclusive com “berros” nos momentos mais acalorados.

O DIÁRIO tentou anteontem, por diversas vezes, falar com os dois presidentes, Marco Martins, da Junta, e Aldina Maltez, da Assembleia de Freguesia, mas ambos mantiveram-se incontactáveis. Não só não atenderam como desligaram as chamadas e, até ao fecho da edição, não responderam às mensagens deixadas nos respectivos telemóveis. O silêncio também falou mais alto na tentativa feita através dos serviços administrativos da Junta de Freguesia: o recado ficou sem resposta.

Ricardo Vieira presente

Apesar do silêncio ensurdecedor dos responsáveis daquela autarquia, foi possível saber que além da confusão e do muito barulho que terá dominado a conturbada assembleia, a mesma ficou também marcada pela participação de Ricardo Vieira, o advogado do CDS, que esteve presente para alegadamente poder agir em nome de Marco Martins, tendo para o efeito uma procuração do presidente da Junta.

Recorde-se que o novo presidente da Junta é militante do CDS-PP, tendo no último mandato sido líder da bancada na Assembleia Municipal. Antes, fora também presidente da Juventude Popular da Ribeira Brava.

O executivo de Marco Martins mantém-se assim em suspenso, num mês que é determinante para o normal funcionamento da Junta de Freguesia, que tem até ao próximo dia 30 de apresentar, colocar à discussão e votar a Conta de Gerência de 2017.

No cerne deste imbróglio estará a tomada de posse ilegal dos dois vogais que integravam o quinteto que compõe o executivo de Marco Martins, por alegadamente não ter sido respeitada a ordem de sucessão no preenchimento das vagas dos cinco candidatos que renunciaram ao cargo no rescaldo das eleições Autárquicas 2017, que determinou o fim da hegemonia do PSD no poder local.