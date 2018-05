NOS reforça investimento em redes e investigação

O CEO da NOS, Miguel Almeida, vem ao Funchal a 17 de Maio. Na sessão marcada para o Centro de Congressos, o presidente da NOS vai apresentar os investimentos em curso nas infra-estruturas de rede do operador na Madeira e o impacto dos mesmos. O momento, que contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, focará ainda o estreitamento dos laços da NOS com a academia no que diz respeito à investigação tecnológica, materializado numa parceria com a Universidade da Madeira.

No dia seguinte, na UMa haverá uma sessão, aberta a todos os interessados, dedicada às tecnologias de comunicação móveis, subordinada ao tema ‘From 4G to 5G, Technology Evolution for a Service Revolution’.

A sessão, com início pelas 9h30 na Sala do Senado do Edifício da Universidade da Madeira na Penteada, será conduzida por Luís Santo, da direcção de engenharia de rede/ rede móvel e terminais da NOS Comunicações.

A NOS afirma-se como o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal. Conta com mais de 4,7 milhões de clientes móveis, 1,6 milhões de clientes de televisão, 1,8 milhões de clientes de telefone fixo e 1,3 milhões clientes de internet de banda larga fixa.

Por seu lado, a NOS Madeira, que é uma empresa regional, emprega directa e indirectamente 340 pessoas na Região. Tem mais de 79 mil clientes móveis, 69 mil clientes TV, 58 mil clientes com Internet fixa e quase 64 mil com voz fixa.