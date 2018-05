NOS quer mais qualidade no Porto Santo

A propósito da vinda à Região do número um da empresa de telecomunicações NOS, Miguel Almeida, que frisou que a empresa iria investir no arquipélago madeirense, ontem foi confirmado que também a ilha dourada vai receber melhoramentos. Este investimento no Porto Santo vai ser na área da cobertura, como salientou ao DIÁRIO o director-geral da NOS Madeira, Ricardo Cardoso: “Nós estamos a construir novas estações de rede móvel, em todo o arquipélago, e como não podia deixar de ser, o Porto Santo também está incluído”.

Rede melhorada desde 2014

O director-geral daquela empresa na Madeira salientou que, no que respeita à ilha dourada, “estamos significativamente presentes desde 2014 no Porto Santo, foram introduzidos novos emissores, foi reforçada a tecnologia 4G, em 2014, 2015 e 2016”.

Por altura do Verão (mês com mais turismo na ilha), Ricardo Cardoso frisou que a empresa NOS faz um reforço significativo da rede.

A empresa liderada por Miguel Almeida vai apostar ainda mais na ilha dourada: “Ainda este ano, no Porto Santo, vai haver melhoramentos” porque a rede “ em algumas zonas da ilha tem de ser melhorada, nomeadamente a zona da Lapeira, Campo de Cima”.

Novo emissor dentro de um mês

Ora, nestas zonas e segundo o director-geral da NOS no arquipélago da Madeira, “nós precisamos de colocar um novo emissor que passe a cobrir melhor as zonas (Ladeira e Campo de Cima), e é isso que estamos actualmente a fazer, e vamos fazê-lo no mais breve espaço de tempo, e deverá ficar pronto nas próximas quatro semanas”.

O investimento na ilha dourada, segundo Ricardo Cardoso, “vai ser uma torre nova e novos emissores, que vai cobrir não só as zonas da Lapeira e Campo de Cima, mas também, e obviamente mais zonas do Porto Santo”.

Com esta melhoria “vai haver uma cobertura praticamente integral da ilha, e a NOS Madeira tem constantemente apoiado o desenvolvimento das suas redes no Porto Santo, sejam fixas que é a fibra óptica, mas também móveis, que é toda esta rede que era da ‘OPTIMUS’, e que estar a ser, melhorada constantemente “.

‘Upgrade’, qualidade e cobertura

Este ano de 2018 vai ser o ano do “grande ‘upgrade’ de qualidade e cobertura destas redes, mas também, com mais cobertura de dados e voz, e portanto, tudo para todos fiquem com melhor qualidade e que resolva os problemas que eventualmente tenham”.