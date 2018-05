“Nós não somos malucos somos fantásticos”

A segunda edição do do festival de ‘base jump’ Mad’AIR, que arrancou ontem, não começou da melhor forma, porque a chuva impediu os primeiros saltos da jornada, na Penha d’Águia, no Porto da Cruz. Mas como não há ‘tempestade sem bonança’, pouco depois, os 14 aventureiros que participam neste evento, começaram a saltar na zona do teleférico do Cabo Girão.

“Este regresso à Madeira está a ser espectacular. De manhã ficamos um pouco tristes com as condições atmosféricas mas depois o dia ficou perfeito, permitindo todo o tipo de saltos. Toda a malta está a adorar esta experiência. Se não tivéssemos mais nenhum dia para saltarmos, sairíamos na mesma muito satisfeitos por termos vindo de tão longe, porque esta ilha é fantástica, não me canso de dizer”, revelou ontem, ao DIÁRIO, JP de Kam, um dos organizadores do Mad’AIR, que profissionalmente é duplo de cinema.

Este holandês diz que não vale a pena fazer previsões sobre os próximos dias, porque as condições atmosféricas podem surpreender, pelo que salienta que “o melhor é aproveitar o dia a dia, desfrutando aquilo que a natureza nos oferece”.

JP de Kam salientou ainda que quer fazer crescer muito mais este evento. “Queremos trazer mais saltadores à Madeira, na esperança de que crescimento mas para que se possa organizar algo mais precisaremos de mais apoios”, avisou.

O profissional holandês negou ainda que no grupo existam ‘loucos’, pela forma destemida como se jogam para o vazio. “Nos não somos malucos, somos fantásticos. Todos nós temos mais de mil saltos, seja de aviões ou montanhas. Pode parecer uma loucura mas nó estamos bem treinados e sabemos o que estamos a fazer. Não se preocupem”, terminou.