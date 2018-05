Político por um dia

A XVIII edição do Parlamento Jovem regional, dedicado aos alunos do 3º ciclo do Ensino Básico, teve como tema ‘Energias Alternativas e Desenvolvimento Sustentável’. A sessão decorreu, como sempre, no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira e Tranquada Gomes cedeu o lugar central da Mesa a um jovem. João Tiago Maia presidiu a uma longa sessão, em que foram apresentadas propostas das várias escolas, comentadas pelos deputados da ALM e, numa segunda fase, os próprios parlamentares foram questionados pelos ‘jovens deputados’.

Com apenas 14 anos, João Tiago dirigiu os trabalhos com autoridade e chegou a fazer inveja ao presidente do parlamento pela forma como obedecido pelos deputados no cumprimentos dos tempos.

“Isto é magnifico, gostei imenso. Se não estivesse aqui, hoje, não teria uma ideia da política como tenho a partir de agora”, afirmou o aluno da Escola do Caniço.

Uma experiência que considera importante para as suas próprias escolhas futuras.

“Sei que há muitas pessoas que chegam aos 18 anos e acabam por não saber o que fazer e isto, podendo parecer que não, já nos dá uma ideia totalmente diferente da política”, justifica.

A frequentar o 9º ano, com boas notas tanto nas área de ciências como nas letras, ainda não fez escolhas para o secundário.

“Eu nunca pensei muito bem naquilo a que me quero dedicar, aos 14 anos ainda não tenho uma ideia concreta, mesmo daquilo que vou seguir no secundário, mas lá que isto desperta algo dentro de nós, lá isso desperta”, responde quando questionado sobre a possibilidade de, um dia, ter uma experiência na política.

O hábito de falar em público - o jovem tem uma fluência de linguagem muito acima da média - é fruto do trabalho na escola.

“Participo num projecto escolar em que temos de fazer uma apresentação e se alguém nos questionar alguma coisa temos de saber responder. Já tinha falado para públicos não tão grandes como este, mas já nos dá alguma responsabilidade”.

Uma ‘rodagem’ que a maioria dos estudantes da sua idade não têm.

“É muito triste sabermos que há pessoas que vão para um 10º ano, já com 15 ou 16 anos e se estiverem em frente de um público não sabem o que fazer, o que dizer. Isso não deveria acontecer, porque as comunicações sociais são coisas com que nos vamos cruzar todos os dias”.

A comunicação é uma área em que gostaria de ter actividade, mas a música também ocupa uma parte importante do seu tempo.

“A comunicação é algo que gostaria de seguir. Quanto

à política, estou a adorar esta experiência. Não acompanho regularmente, mas quando dá o Telejornal vejo sempre”.