O pianista das emoções

Suavemente ao som de ‘Autumn Leaves’, foi assim que Lourenço Gomes decidiu brindar o DIÁRIO com uma amostra do seu talento. O jovem pianista estreou-se, no sábado passado, no auditório do Palácio de São Lourenço, no âmbito das Jornadas Europeias do Património, executando a solo um programa que incluiu obras de diversos compositores e estilos, incluindo o jazz.

Fã confesso de música...