Notas de Esperança

A ideia de participar no Festival da canção foi do pai, João Paulo Silva. Diogo é, nas suas próprias palavras, “assim um bocadinho mais tímido”, mas quando sobe ao palco coloca de lado a vergonha.

Diz que “gosta muito de cantar”, mas não se lembra quando começou a fazê-lo. “Ele não se lembra, porque a música esteve sempre com ele”, acrescenta o pai, explicando que começou a frequentar as orientações musicais logo aos cinco meses.

De resto, com um pai professor e uma mãe também apaixonada por música, o caminho do Diogo foi-se fazendo de forma quase “natural”.

O Festival da Canção Infantil, também foi sempre figura quase omnipresente nesta equação. “O CD com as músicas do Festival da Canção Infantil ou estava no rádio na hora dele ir dormir, ou estava no carro na hora da gente viajar”, conta o pai.

Além do canto, Diogo estuda violino. Quando se lhe pergunta se gosta mais de cantar ou tocar violino a resposta vem prontamente: “dos dois”. Apesar da sua tenra idade e personalidade introvertida, não se acanha ao dizer que escolheu o violino “porque é o instrumento mais difícil”.

Os seus ídolos são os ‘Banda D’Além’, um grupo de música tradicional madeirense.

Este pequeno prodígio também é bom aluno a matemática, gosta de ler e, sobretudo, de “imaginar histórias, brincadeiras, personagens e aventuras”.

Foi aliás, com uma história tocante — “sobre um menino que trabalhava numa plantação de cacau, contra a sua vontade” — escrita por Ana Paula Vicente e musicada por João Paulo Silva — que Diogo de Sousa Silva conquistou o primeiro o primeiro lugar no Festival da Canção Infantil da Madeira.

Diogo não gosta nada de “lutas” e de violência, e gostava muito que as histórias chegassem ao fim. Mais do que uma canção triste, ‘Fabo’ — distinguida ainda com o prémio ‘Canção recomendada para crianças’ — é, sobretudo, “uma canção de esperança”.

Mas Diogo não tem só dois amores. Quando for grande quer ser “violinista”, mas também “cientista”.

O pai dá-lhe espaço para sonhar com estes altos voos e, para um futuro mais imediato, espera apenas que Diogo venha a divertir-se com a participação na 29. ª Gala Internacional dos Pequenos Cantores na Figueira da Foz, onde irá representar a Madeira, a 16 de Julho.