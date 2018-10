No trilho certo até ao topo

Ponto prévio em jeito de pergunta: recordam-se de Ayrton Senna? Pois bem. A forma como o piloto brasileiro aparentava estar sentado num sofá a pilotar um monolugar de Fórmula 1 quando chovia, pode e deve ser comparada aos quatro atletas madeirenses que se mostraram ‘mestres’ na aderência às diferentes provas do Ecotrail Funchal e cumpriram o pleno de vitórias, nos 80, 40, 25 e 15 quilómetros, ao ostentar a bandeira da Região no lugar mais alto do pódio, mesmo com a presença de atletas oriundos de 18 países. Praticamente o número de nacionalidades que encontramos nas grelhas de partida... da Fórmula 1.

Serpenteando a orografia da capital madeirense quando muitos ainda nem tinham acordado ou acabavam de sair das discotecas, a 4.ª edição do Ecotrail ficou marcada pela chuva torrencial que dificultou e muito a tarefa dos cerca de 500 participantes, técnica e emocionalmente, tendo sido deixado um aviso que é tudo menos meteorológico. O trail-running está em franco crescimento na Madeira, mostrando de que fibra somos feitos. E nem chuviscos, chuva ou ‘potes’ de água travaram o ímpeto destes atletas montanha acima, que escorregaram e ergueram-se da lama deixando uma mensagem bem clara: nada os faria demover de chegar ao tapete verdejado que cobria a calçada da placa central da Avenida Arriaga.

Nas várias provas iniciadas entre a baixa do Funchal, São Roque, Barreira e Pico dos Barcelos deu para tudo e esta é sem dúvida a edição que marca mais memórias nas memórias de todos nós.

Primeira a fundo pela encosta

Pelas 5h30, antes do ‘tiro’ de partida para a prova mais exigente, foram mais de 50 os que ainda limpavam as remelas, certamente ainda a despertar para os abruptos 5.200 metros de desnível positivo que teriam de enfrentar, em 80 quilómetros sob condições adversas, a duas horas para que o sol raiasse.

A caminho do Pico do Areeiro pelos seus próprios pés a partir das 6 da madrugada, não fomos tão corajosos e pegámos no carro seguindo rumo ao Largo do Encontro, em São Roque, onde um maior aglomerado de atletas relativamente à prova anterior se juntava a fim de participar na competição de 40 quilómetros, que viria a terminar num claro exemplo de desportivismo.

Antes da chuva torrencial que se abateu no local, minutos antes do início desta ‘classificativa’, muitos foram os que viram numa pastelaria ali perto a oportunidade para despertar ao sabor de um café ou mesmo para comer uns ‘docinhos’. Já outros alongavam dentro do estabelecimento e até houve quem dormisse para não acordar do pesadelo bem encharcado que se iria seguir. Destemidos e serenos lá se fizeram à estrada, pelas 7h30, com um tamanho temporal ‘às costas’.

Já no sítio da Barreira todos os obstáculos que antecederam os 25 quilómetros foram contornados de forma hilariante. Alguns participantes ‘invadiram’ o quintal da ‘vizinha’ para se abrigarem da chuva, e esta quando abriu a porta de casa até se “assustou” com tanta gente. Num espírito de pura humildade a dona da moradia lá os deixou ficar no pátio que estava a abarrotar e, devido a essa falta de espaço, houve também quem se enfiasse, literalmente, num fontanário junto à linha de partida. O momento mais aguardado chegava então às 9 horas quando os participantes enfrentaram de ‘peito cheio’ a grande montanha que tinham defronte dos seus pulmões.

E nós fizemos o caminho inverso, isto é, montanha abaixo e a travar com o motor do carro, porque ainda não se inventou nenhuma tecnologia de ponta semelhante aos bordões destinada aos automóveis.

A última prova de 15 quilómetros esperava-nos assim com uma vista magnífica. O Pico dos Barcelos dispensa apresentações quanto ao seu cenário e essa foi de resto a competição que reuniu mais atletas inscritos, naquela que é considerada a prova mais aberta a todos fruto da sua distância, mas sobretudo pelo seu desnível positivo e ‘simpático’ de 300 metros. Aí, a chuva estiou quando o relógio assinalava 11 horas, como que a anunciar a boa nova: o sol estava prestes a fazer evaporar as nuvens.

Por fim, pela placa central, até às 16 horas, houve de tudo um pouco e um misto de sensações. Companheirismo a atravessar a meta, escorregadelas de última hora, muito lameiro, congratulações emotivas e até um pedido de casamento, sendo que este último episódio dá aso a que este matrimónio organizacional se prolongue por muitos mais anos.