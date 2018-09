No topo do ‘Europeu’ para transplantados

A Madeira está em alta na edição deste ano dos Jogos Europeus para transplantados e dialisados, também considerados com Campeonatos da Europa, e que se estão a realizar em Cagliari, Itália.

Num evento que arrancou no passado dia 17 de Junho e prolonga-se até este domingo os dois únicos madeirenses que integram a selecção portuguesa já festejaram títulos europeus, com honras do hino...