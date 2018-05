“No Aleste, os artistas passam muito tempo com o público”

A conversa com Pedro Azevedo estava marcada para as 17h55. Atrasámo-nos 10 minutos no telefonema, mas no outro lado da linha a voz era descontraída: “Dás-me 30 segundos?”. A diferença temporal foi suficiente para o director criativo do Aleste já estar a dar uma aula de Marketing e Comunicação, mas apesar do nosso atraso, Pedro só tinha um pedido quando voltou ao telemóvel: “Já estou pronto. Tratamo-nos por tu, ok?”. A boa energia do Aleste só podia ir beber às pessoas que o puseram na estrada e foi mesmo para desvendar mais sobre a próxima edição do festival mais alternativo da ilha, que acontece já amanhã, que conversámos com ele.

Qual o teu papel na organização do Aleste?

Sou um dos fundadores do Aleste e director artístico - responsável pela parte artística, programação, trato dos contactos com os artistas.

Não é o teu único trabalho, certo?

Sou programador do MusicBox (Lisboa) há 12 anos, estou lá a 100%. E também do festival MIL( Lisbon International Music Network). Também já fiz rádio e faço umas brincadeiras como DJ.

O que podes dizer que ainda não foi divulgado sobre esta edição?

Hoje, por exemplo, a partir das 18h00, na Barreirinha, há uma ‘pré-abertura’ do Aleste. Vai tocar um DJ Surpresa que já é da casa, La Flama Blanca.

Que és tu, certo?

Sim [risos].

Boa, boa. E expectativas para sábado?

São as melhores. Estamos a celebrar cinco anos, é uma data memorável. Mas este tempo não representa só essas cinco edições, é muito mais do que isso. É uma data importante.

E este ano, por causa das obras na Barreirinha, o festival muda-se para a Ponta Gorda. É mais desafiante por ser um espaço novo?

Conheço bem o sítio, passei lá a infância. Sou madeirense, só vim para Lisboa com 20 anos para trabalhar no MusicBox. Não é um desafio, o espaço é tão bonito como a Barreirinha. Há males que vêm por bem, e como é o 5.º aniversário faz sentido mudar de sítio. E abre um leque de possibilidades: se calhar outras edições podem acontecer noutro sítio no futuro, o que não quer dizer que não seja para voltar à Barreirinha. É bom para repensarmos o formato e não nos acomodarmos. E este ano acabamos por ter mais um acesso ao mar, piscina natural, piscina artificial, um complexo maior...

Gostavam de receber mais público por causa disso? Continuamos a trabalhar para mil pessoas, acho que é um bom número para a Madeira. O Aleste é uma experiência muito pessoal, não é para 15 mil pessoas. Não vamos trocar o DNA do festival, podemos mudar algumas coisas.

Como por exemplo?

Na Ponta Gorda precisamos de intervir mais no espaço para o tornar mais tropical, vamos ter boas surpresas.

As portas abrem às 15 horas e o primeiro concerto é às 16. Porque é que as pessoas devem ir o quanto antes?

Temos uma feira com lojas independentes, alternativas, todas madeirenses. A Antena 3 também já estará a animar e temos um DJ, um performer, que já é uma cara conhecida do Aleste e vai ser uma boa surpresa. E há comida ligeira também, não queremos ninguém a passar fome.

Este ano há algum ‘concurso’ como o de ‘slapas’, por exemplo?

Não há, aquilo que aconselhamos é a virem cedo para darem a ‘slapa’ na mesma. O festival é uma experiência e está feito para aproveitar desde que as portas abrem, não só à noite.

Há muita festa no ‘backstage’ com os artistas?

[risos] Não há porque outra coisa do Aleste é os artistas passarem muito tempo com o público. Estamos todos a curtir a mesma coisa. E artistas que já passaram pelo festival até voltam noutras edições só para assistir. Este ano vem o Rai [Luís Raimundo], dos The Poppers e traz dez amigos.

É de mau tom escolheres uma banda preferida?

Não vou fazer isso, até porque não tenho, são todos diferentes e muito bons. Mas posso dizer que o concerto de Laid Back vai ser único, eles tocam pouco, não foi fácil trazê-los. Foram gigantes nos anos 80, ainda são, e dificilmente teremos oportunidade de vê-los. O Afonso [Rodrigues, Sean Riley] é dos melhores discos do ano, a Surma foi disco de 2017...

Esperavam que o festival crescesse tanto e fosse considerado um dos eventos alternativos mais interessantes do país?

Não quero ser presunçoso, mas esperava. O nosso objectivo é trabalhar o público da Madeira, não é para trazer gente do continente só para o Aleste. Trabalhamos o turismo da forma inversa, são os músicos que divulgam. As imagens que levam para Lisboa, que partilham, com mensagens boas.

Apesar de ser um evento alternativo, acaba por conquistar público com gosto comercial. Porque é que isto acontece?

Acredito no bom gosto geral das pessoas. E depois ouvir o Bonga [esteve no Aleste em 2017] é uma coisa, mas vê-lo em cima do palco num sítio tropical como o da Barreirinha, é outra. O sítio também é importante. E tentamos que a maior parte das bandas que trouxemos não fossem muito esquisitas. Outra das características do Aleste é ver que estão pais com crianças, famílias a dançar até ao fim. Tanto agrada a quem tem 50 anos, como à minha irmã mais nova. É isso que procuramos.

Que conselhos deixas para os festivaleiros?

Só posso considerar festivaleiros os que chegam cedo. O Aleste é uma família, é para passarmos o tempo juntos. Vai estar sol nesse dia, só há chuva nas terras altas, é para aproveitar. Se tens um almoço de família não chegas atrasado, pois não?