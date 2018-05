Nisha combina sons com gastronomia

Abre em Junho na Praia do Calhau de Machico, mais conhecida por Praia de São Roque, o Nisha Beach Lounge, um inovador espaço de ambiente cuidado e decoração descontraída que propõe uma nova interpretação do conceito de viver a praia.

O Nisha surge no âmbito da concessão do espaço de restauração do Fórum Machico e apresenta-se como “o sítio ideal para almoçar com um cenário único em frente ao mar, para petiscar, para gozar o ‘sunset’ em ambiente descontraído”. Para tal, “haverá camas disponíveis para alugar e serviço de esplanada, cozinha de assinatura que trará as delícias gastronómicas do atlântico, quer para o almoço como para os petiscos do final do dia”, sublinha a Atlanticulture.

O CXO da Atlanticulture e responsável pela implementação internacional do conceito Nisha, José Paulo do Carmo, entende que esta “é uma plataforma fantástica para lançar uma marca pois recebe pessoas de todo o País, com vivências e gostos diferentes”. “Estamos a falar de uma zona soberba em frente ao mar, numa baía incrível e super apetecível para descontrair com os amigos”, sublinha.

Com a abertura do Nisha, arranca também um projecto de dinamização e animação desta zona, através do conceito ‘beach & dancing’ que será liderado pelo conhecido animador madeirense Sérgio Soares.

Como conceito tem a sua cara, o que o leva a garantir que está “na sua praia”, Sérgio Soares dissipa dúvidas: “Todos os fins de tarde e inicio de noites serão animados ao som dos fantásticos anos 60, 70, 80 e 90. Sons revivalistas que farão as delícias de todos. Há muito tempo que os meus amigos se queixavam que nas praias só passavam a música que hoje em dia se houve nas discotecas, o chamado house. Queremos inverter isso e abrir um novo conceito de viver a praia, a que chamamos de ‘beach & dancing”.

A receita está dada: “Todos os dias haverá 80´s ao fim da tarde, num claro hino aos bons momentos entre amigos e à celebração da vida”, refere o experiente e conhecido DJ madeirense que este ano complete 30 anos ligados à animação.