As oito vozes femininas - Sara Abreu, Ana Beatriz, Daniela Marques, Ana Rita Nunes, Sara Nascimento, Laura Silva, Leonor Freitas e Emma Dias -, coordenadas por Zélia Gomes, venceram o concurso de talentos ‘Got Talent Portugal’, promovido pela RTP.

O grupo ‘Ninfas do Atlântico’, criado em 2014 como ensemble vocal ao abrigo de um projecto apoiado pela Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), foi até à final destacando-se sempre entre os muitos concorrentes, tendo ontem actuado em palco e numa performance ‘sem espinhas’, interpretando a música lírica ‘Con Te Partirò’, cujo original é do magnífico Andrea Bocelli.

Entre 12 candidatos que actuaram na final, a maioria cantores, mas também dançarinos e ginastas, o concurso de talentos que já consagrou uma madeirense, a também cantora Micaela Abreu, voltou agora a consagrar artistas vindas destas ilhas afortunadas e repletas de gente com talento. Num concurso que conta com os votos do público e no qual só saem vencedores os mais votados, as cantoras foram logo seleccionadas, juntamente com outros dois artistas, para um prelúdio do anúncio pelos apresentadores. As meninas conseguiram convencer os telespectadores, tal como convenceram o júri que não se poupara nos elogios.

Num abraço conjunto e emocionado, as oito artistas foram galardoadas pelo talento vocal que mostraram em palco e pela capacidade de unirem cada uma das suas vozes num octeto de sinfonia brilhante.

Tal como referira uma das vozes no início do mês ao DIÁRIO, esta era e é uma excelente forma de dar a conhecer os talentos da Madeira e, assim, “abrir portas” para novas oportunidades. “A ida ao ‘Got Talent Portugal’ tem servido para mostrar que a Madeira tem muitos talentos. Gostaria muito que se se abrissem algumas portas caso vencêssemos o concurso”, dizia Emma Dias.

E o sonho foi conquistado, a vitória foi alcançada, as portas estão abertas para que o seu talento chegue a mais palcos e mundos.