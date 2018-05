‘Ninfas do Atlântico’ sonham pisar os palcos nacionais

Quando decidiram participar no ‘Got Talent Portugal’, programa da RTP-1, o objectivo das ‘Ninfas do Atlântico’ era vencer, mas sabiam que tinham um longo caminho pela frente. Depois de passarem pelas audições, a semifinal e a final, eis que o sonho virou realidade e as ‘meninas’ da professora Zélia Gomes trouxeram para a Madeira o troféu, que lhes foi atribuído, no passado domingo, após terem vencido o concurso televisivo apresentado por Sílva Alberto e Pedro Fernandes. Mas o sonho não se fica por aqui. Continua. Agora, que venham os palcos nacionais...

Emma Barradas, que se preparava para vir com as ‘Ninfas’ para a Madeira, disse ao DIÁRIO que o grupo estava orgulhoso desta vitória e do voto de confiança dos portugueses que, desde as audições, sempre ‘fizeram figas’ para que chegassem longe na edição deste ano do concurso de caça-talentos.

“Nós queríamos muito ganhar, mas mesmo que isso não acontecesse já era uma grande vitória termos chegado até à final. Obviamente que ficámos muito felizes pelos portugueses terem votado em nós e terem depositado toda esta confiança no nosso projecto, fazendo com que levássemos para a Madeira o título de vencedoras do programa”, afirmou.

Esta vitória foi, de tal forma, impactante que as oito jovens, que compõem as ‘Ninfas do Atlântico’ já pensam em ‘outros voos’, nunca esquecendo que o ponto de partida sempre foi a Madeira. Até porque outro dos objectivos era dar a conhecer a nível nacional o projecto, apoiado pela Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), e consequentemente serem convidadas para actuar nos palcos do continente.

“Uma das razões que nos levou a participar no ‘Got Talent Portugal’ foi dar conhecer o nosso trabalho a nível nacional, pois só tínhamos actuações na Madeira. Sempre acreditámos que esta nossa ida ao programa nos desse a oportunidade de sermos convidadas para actuar no continente. Ainda não temos novidades para dar nesse sentido, pelo menos até agora, mas vamos ver o que acontece nos próximos dias”, afirmou, acrescentando que têm recebido muitos elogios das pessoas, tanto pessoalmente como nas redes sociais.

Emma Barradas disse ainda que o grupo dedica esta vitória à maestrina Zélia Gomes que em muito contribuiu para que o grupo deixasse a sua marca no programa da RTP-1. Algo que já teve a oportunidade de experenciar aquando da vitória da madeirense Micaela Abreu, também das ‘Ninfas do Atlântico’, na edição de 2016 do ‘Got Talent Portugal’.

“Ela está muito orgulhosa do nosso trabalho e esta vitória é principalmente dela, que nos deu tudo para que brilhássemos no programa”, concluiu.