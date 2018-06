Niels van Gogh estreia-se na Semana do Mar

De ano para ano têm vindo a crescer em investimento, qualidade e expressão. As festas da Semana do Mar do Porto Moniz, já consideradas por muitos como as maiores celebrações concelhias da Madeira, rivalizando, mas sem coincidir, com as Festas de São Vicente, apresentam este ano um cartaz de animação ainda mais apelativo, tudo para voltar a atrair milhares de pessoas ao município liderado pelo autarca Emanuel Câmara, entidade responsável pela organização dos festejos.

Ora, conforme já noticiou o DIÁRIO, a Semana do Mar, que se realiza de 23 a 29 de Julho, já tem confirmados concertos de dois grandes nomes: Quim Barreiros (26 de Julho) e Anselmo Ralph (27 de Julho), além de inúmeras actividades desportivas, mostras gastronómicas e animação variada. Já na vertente de animação nocturna, a Semana do Mar conta com o DJ internacional Thomas Gold, noticiado pelo DIÁRIO, artista cuja actuação está marcada para 28 de Julho.

Ora, a todos estes nomes junta-se agora um outro artista, desta feita ligado à música electrónica. Trata-se de Niels van Gogh, “um DJs internacionais mais solicitados da actualidade”, segundo salienta Dário Silva, do Grupo do Café do Teatro, entidade responsável pela componente de animação nocturna daquele cartaz no Porto Moniz.

Niels van Gogh, actualmente um dos mais importantes DJs e produtores de música oriundos da Alemanha, começou a carreira em 1994 com actuações um por toda Europa e mais tarde pelo Mundo, em países como Irlanda, Bélgica, Holanda, Espanha, Áustria, Hungria, Itália, Tailândia, África do Sul, França, Austrália, entre outros.

‘Pulverturm’ (1998) foi o seu primeiro lançamento na Kosmo Records. Foi um sucesso em todo o Mundo, alcançando disco de ouro na Bélgica e África do Sul e foi colocado entre os tops 20 das tabelas francesas e neerlandesas da Billboard.

Hoje, Niels van Gogh é uma das caras mais ligadas ao festival ‘Tomorrowland’, mas é igualmente presença em grandes eventos como a ‘Holi Colors’ internacional.

Por tudo isto, e à semelhança do que acontecera no passado, quando Niels van Gogh foi um dos nomes em foco quer nas Festas de São Vicente (2016), quer nas Festas da Calheta (2017), foi necessário uma vez mais ‘trabalhar’ com o artista com quase um ano de antecedência, visto que o DJ internacional tem sempre muitos pedidos de várias partes do Mundo.

Mas há três factores que pesam: “Ele é fã da Madeira, esta é a terra do Cristiano Ronaldo e ele já conhece e tem confiança na nossa organização”, diz Dário Silva.

Assim sendo, Niels van Gogh tem actuação prevista para a noite de 27 de Julho.

De resto, e ainda sobre a Semana do Mar, segundo estima a Câmara do Porto Moniz, passaram pela edição de 2017 cerca de 80 mil pessoas, um número que espelha a dimensão do cartaz.