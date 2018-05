Nespresso abriu na Madeira

Abriu ontem à tarde a primeira boutique da Nespresso, na Madeira, num investimento que ascende ao meio milhão de euros. Esta nova loja, estabelecida no Madeira Shopping, vai criar 10 postos de trabalho directos e junta-se aos 21 espaços já existentes, em Portugal.

“Significa que estamos no caminho certo e estamos à espera que as expectativas da Nestlé, na nossa Região, sejam correspondidas”, começou por referir o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, congratulando-se pelo investimento e recordando os tempos em que ‘comandava’ os destinos do município do Funchal.

“Quando era presidente da Câmara Municipal do Funchal aprovei contra as vozes dissonantes de sempre, na Madeira, este centro comercial, que foi aprovado e serviu de âncora de desenvolvimento e integração de toda esta área na cidade do Funchal”, afirmou o líder do executivo madeirense, frisando que o Madeira Shopping “é um centro comercial que tem tido sempre competitividade, é atractivo, as pessoas gostam de cá vir, e na verdade representa muito bem aquilo para que foi concebido, no fundo, para desenvolver o comércio e para ser um espaço que as pessoas gostem de visitar”.

Para as novas funcionárias da boutique, Miguel Albuquerque deixou uma dica: “Façam sempre esse ar simpático porque é metade do negócio”.