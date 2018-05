Nervosismo ‘miudinho’ na II Liga

A descida do União ao Campeonato de Portugal pode ser travada na secretaria, caso seja dada razão à formação madeirense na participação que apresentou contra o Santa Clara, pela não presença ficha de jogo do dérbi insular de, no mínimo, três jogadores sub-23, o que se verificou, também, nos dois jogos seguintes, com Gil Vicente e Varzim.

O União foi único clube que avançou com a participação para o Conselho de Disciplina, ainda que outros estejam a tentar tirar dividendos da situação, caso da Académica, que através do departamento jurídico denunciou a meio da última semana “várias infracções disciplinares cometidas pelo Santa Clara ao longo desta época desportiva”.

Mas, caso o Santa Clara seja penalizado com derrota no jogo com o União, com base no regulamento de competição, não será a Académica de Coimbra a benficiar, porque acabou por cair para a quarta posição do campeonaro, com a derrota na derradeira jornada na Póvoa do Varzim.

Para além do União, que se manterá na II Liga, será o Académico de Viseu a valorizar-se, com a subida de divisão, daí que os visienses tenham feito uma grande festa na tarde de sábado, não só porque venceram o Santa Clara, que permitiu ficar a dois pontos do vice-campeão, pelo que uma alegada perca de três pontos pelos açorianos seja o suficiente para inverter a classificação.

Nos Açores há um natural e indisfarçável nervosismo. Nas redes sociais alguns adeptos têm vindo a criticar “a incompetência dos directores, ao não cumprirem os regulamentos da Liga”.

E há muitos a pedirem justiça, como por exemplo o coordenador da formação e treinador da equipa B do União, José Viterbo, no facebook, onde acusou o Santa Clara de “um amadorismo total, confrangedor no sentido de não conhecerem os regulamentos ou fazendo tábua raza dos mesmos”. “Quem dirige o futebol português, não deve e não pode deixar passar um assunto destes em claro”, avisou.