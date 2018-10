Miguel Sá tinha o projecto de velejar, sozinho, até à cidade da Praia, em Cabo Verde e, depois, até Angra do Heroísmo, nos Açores. Ainda não conseguiu zarpar e a culpa é, conta, da Câmara do Funchal e do Governo Regional por falharem com o projecto de cariz também solidário, pois queria entregar livros e outro material cultural e educativo a escolas e comunidades.

