Os nadadores do Clube Naval do Funchal, Pedro Ideia, Catarina Grace e Mayra Santos, terminaram no ‘top 20’ das provas de águas abertas do Campeonato Europeu de Masters de natação, que se disputou na Eslovénia.

Pedro Ideia ficou em 13.º lugar na prova de 5.000 metros no escalão 25-29, obtendo o tempo de 1:16:39.8, enquanto Catarina Grace conquistou o 19.º lugar no escalão 40-45, também...