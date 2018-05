Navalistas dominam na estreia do Open do Liceu em natação

Decorreu no passado fim-de-semana o I Open de Natação da Madeira organizado pelo Clube Escola o Liceu, contando com a presença dos principais clubes regionais.

Em termos colectivos o destaque foi para o Clube Naval do Funchal que conquista um total de 165 medalhas, contra 63 do CD São Roque e 54 do CD Nacional.

No que às categorias diz respeito os vencedores foram: Nos Femininos, Infantis B, Maria Costa do CDN, Infantis A, Sofia Nascimento CNF, Juvenis B, Joana Sousa CDSR, Juvenis A, Catarina Fernandes CNF, Juniores, Filipa Gonçalves CDN e Seniores, Catarina Luís CDSR. Já nos Masculinos, Diogo Oliveira CNF nos Infantis B, Paulo Alves CDN nos Infantis A, Pedro Lopes CDSR nos Juvenis B, João Freitas JACL nos Juvenis A, Tomás Silva CNF nos Juniores e Martim Silva CNF nos Seniores.

Em termos absolutos Tomás António Silva (CNF) e Joana Sousa (CDSR), foram as figuras em destaque.

Nota final para a obtenção de vários recordes no evento. Rafael Barry (CNF) nos 50 Costas Infantil A, com a marca de 31,76 segundos, André Portugal (CNF) nos 50 Bruços com 32,83 na categoria de Juvenil A, Afonso Camacho (CNF) nos 50m Costas Infantil A com o tempo de 31.16, Rui Afonso Fernandes (CDN) nos 50 Costas, escalão Juvenil B com 30.07 e ainda Maria Costa (CDN) na prova de 50 Costas com 36,09.