Navalistas brilham no Meeting de Xira

O Clube Naval do Funchal esteve em evidência, no passado fim-de-semana na quinta edição do Meeting de Xira em natação, que teve lugar em Vila Franca de Xira, e onde envolveu um total de mais de meio milhar de atletas distribuídos pelos escalões de infantis e juvenis.

Num evento que teve lugar ao longo de dois dias a comitiva navalista veio a ser a quarta melhor equipa colectiva entre 42 clubes presentes, e muito se deve ao facto das excelentes prestações de vários atletas que culminou na presença em 28 finais e um total de cinco pódios.

Na primeira jornada assistiu-se a ‘chuva’ de recordes pessoais dos madeirenses, com destaque para a estafeta de 4x100 metros Estilos que obteve o terceiro lugar de infantis, por intermédio de Afonso Camacho, Rafael Barry, Diogo Oliveira e Diogo Fernandes. A nível individual, Rafael Barry (infantil A), obteve por duas vezes a quarta posição nos 200 metros estilos e 100m bruços, assim como Diogo Oliveira, (infantil B) que repetiu o feito nos 100 livres. No sector feminino referência para Beatriz Freitas, que conquistou, pela primeira vez, o tempo mínimo para marcar presença em campeonatos nacionais.

Já na segunda e derradeira jornada deste Meeting os navalistas viriam a atingir 12 finais, nove individuais e três em estafetas, conquistando no total, cinco pódios.

Quanto às medalhas estas seriam conquistadas por Diogo Oliveira nos 100 metros Costas (bronze), João Luís Rodrigues (prata) e Rafael Barry (bronze) nos 100 metros Mariposa e pelas estafetas, uma feminina 4x100 estilos (bronze), por Teresa Jardim, Clara Araújo, Leonor Aveiro e Sofia Nascimento e a estafeta masculina 4x100 metros livres (Bronze), com a equipa a ser composta por Afonso Camacho, Diogo Oliveira, Diogo Henrique e Rafael Barry.