Naval de São Vicente vence Taça de Portugal

A Madeira esteve em plano de destaque na grande final da Taça de Portugal 2018 em bridge, que se realizou no passado fim-de-semana no Centro de Bridge em Lisboa, com a conquista do troféu.

O feito veio a ser protagonizado pelo Clube Naval de São Vicente através de João Machado, José Macedo, Pedro Morgado e Eduardo Fernandes, que levaram a equipa até à final da competição depois...