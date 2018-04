Naturalmente, revolucionário

Nascido em 1938, na Banda D’ Além, em Machico, José Martins Júnior, mais conhecido por Padre Martins, foi pároco, político, professor, capelão na Guerra do Ultramar e, sem dúvida, uma figura incontornável e controversa no panorama político e religioso da Madeira. Encontramo-lo à porta da igreja da sua paróquia, na Ribeira Seca. Vista por muitos, como o único ‘bastião’ da democracia na Madeira durante largos anos.





Do ponto de vista de alguém que, não só testemunhou, mas interveio no panorama político, social e religioso, conte-nos como era a Madeira antes e no pós 25 de Abril.

Do ponto de vista social sei, por experiência própria, o que era a vida dura e inglória dos nossos pais, subordinada àquele slogan daquele deputado da Assembleia Nacional — conhecido familiar de um governante que esteve muito tempo no poder aqui na Madeira — que dizia “o trabalhador só precisa de duas camisas, uma no coiro e outra no lavadoiro”. Foi essa vida horrorosa que esta gente teve, tanto lá em baixo da beira mar, de onde eu sou oriundo, como aqui dos campos. Os netos de hoje não fazem ideia da dureza dessa vida. Recordo-me que, quando vim aqui para a Ribeira Seca [em 1969], havia uma única estrada, não havia água potável, nem luz e, em qualquer emergência de saúde, as pessoas morriam em casa.

Sob o ponto de vista mental e intelectual, havia uma atrofia do pensamento. Havia uma cultura académica, escolástica, muito estandardizada e que não dava aso a que pudéssemos ‘voar’. Eu era professor no seminário e fui bater ao Porto Santo, porque fiz um sermão na Sé Catedral no 1º de Dezembro — que era um dia muito patriótico na altura — em que, entre outras coisas, fui dizer que “os maiores criminosos não estão nas cadeias” e que “o nosso Cristo não precisa de adoradores que venham ajoelhar-se em fofas almofadas vermelhas”. Por coincidência, quem tinha almofadas vermelhas para se ajoelhar eram o governador civil e o governador militar. Fui logo desterrado para o Porto Santo.





Foi sempre um revolucionário?

Naturalmente revolucionário. Não que fizesse garbo de o ser, é algo que está no meu ADN talvez, questionar a ‘desordem estabelecida’. E, por fim, fui para Moçambique para o Ultramar.

Que impacto teve essa experiência no seu percurso? A guerra é uma questão dos homens, Deus não tem nada a ver com essas guerras e sempre questionei o porquê de um padre estar ali. Daí ter abraçado aquilo por uma questão de índole cultural, para perceber como funcionava aquilo por dentro, tanto do lado dos militares, como dos nativos. Dei-me muito bem com a população africana, de tal modo que o meu comandante chegou a pensar que eu estava feito com os Turras. Marcou-me imenso a Guerra Colonial (...) um dos maiores desgostos da minha vida foi presenciar a explosão de uma mina, que fez um carro com onze militares que eu acompanhava ir pelos ares.

Depois costumo dizer que vim para outra África, a Ribeira Seca. Não pelas pessoas, mas pela conjuntura social e económica. Eu amo este povo e entreguei-me a esta causa. O povo da Ribeira Seca hoje é visto sobre a óptica de um povo revolucionário, mas antes era um povo marginalizado. Se houve povo que viveu o 25 de Abril intensamente foi o povo da Ribeira Seca, porque eles sentiram na pele o que era o regime de colonia. O povo revoltou-se e não era preciso ninguém que o estimulasse. Eles é que me ensinaram a ser revolucionário, a percorrer os caminhos necessários para a sua libertação. Era também a minha classe. A classe proletária, à qual tenho muita honra de dizer que pertenço. Há muita gente do clero, que esquece as suas raízes, mas eu não me esqueci das minhas.





Fale-me dessa sua posição dissidente em relação ao clero.

Eu costumo dizer que estava já fadado para ir para Roma estudar, mas agradeço a Deus e à fortuna de não ter enveredado por esse seguidismo. Senão seria também mais um, faria o jogo deles... Deus me livre! Teria vergonha de mim próprio.

O Vaticano é totalmente anti-cristão, anti-evangélico, servindo-se de toda a sedimentação da ignorância e do capitalismo. Só este Papa que lá está agora é que está a tentar derrubar algum tijolo deste ‘muro de Berlim’ que esconde o grande líder que foi Jesus Cristo, mas não consegue...

O Cristianismo devia ser, e é na sua essência, a base da civilização humana, do espírito humanista. Sobre os primeiros cristãos há aquela célebre frase “os Cristãos tinham tudo em comum”, porque tinham bens terrenos que vendiam e traziam aos apóstolos para distribuir por quem tivesse necessidade. Dessa forma, aos que tivessem muito, pouco lhes sobrava e, aos que tivessem pouco, nada lhes faltava. Isto é um decreto da mentalidade.





Como classificaria essa mentalidade em termos políticos?

Interpretando estritamente nesta linha do Humanismo, Cristo pode considerar-se de ideologia socialista-comunista. Evidentemente, que aquilo que os regimes comunistas soviéticos fizeram em relação ao autêntico Comunismo é um pouco o que a Igreja Católica — institucional, autocrática e imperialista — fez [perverteu os princípios do Cristianismo].





Como vê a relação entre a Igreja a política?

Aqui na Madeira, a Igreja foi uma serventuária do Fascismo. A altura privilegiada para a Igreja prestigiar-se era exactamente no pós 25 de Abril, mas também não aconteceu... Temos aí autênticos aprendizes de feiticeiros da política vigente.

Eu acho que o Estado não devia dar proteccionismo a nenhuma Igreja. Não devia hostilizá-las, a não ser que fossem Igrejas de índole fascista, mas de contrário não devia [protegê-las]. Eu sou uma prova dessa contradição, porque sendo padre também fui político. Mas fui político sempre anti-ditadura, anti-totalitarismo, anti-exploração. Um dia em que eu pertencesse também à turma deviam expulsar-me. Eu próprio, a não se que me perverte-se, retirar-me-ia.





Qual é que acha que é a sua missão?

Um companheiro de jornada das pessoas, que tem a obrigação de lançar clareiras no meio de alguma neblina que exista. O padre deveria ser um colega. É essa a minha missão. Sou contra a profissionalização do clero. Tenho uma revolta em relação a estas questões, mas vou morrer pelo menos com um conforto: Por mim o Mundo não foi para trás.





É filiado no Partido Socialista?

Eu continuei sempre independente. Sou unicamente filiado em José Martins e Maria Calaça, os meus pais. Eu não me filiei porque os partidos são como as Igrejas. São necessários mas depois assumem-se como empresas, como fábricas, e sou contra essa viciação profissionalizada da política.





O que pensa do actual Governo Regional?

A Assembleia está melhor. É pena que alguns deputados abusem desse tratamento mais civilizado (...) Há um valor civilizacional acrescentado nesta nova gestão da governação regional, comparativamente àquele homem das cavernas que lá estava anteriormente (...) É uma figura a não esquecer, para que ninguém mais proceda dessa maneira. Não são as obras do betão, nem as inaugurações, os arraiais da carne e do vinho seco, que engrandecem uma governação ou que vêm branquear a maldade. Costumo dizer que a governação pós 25 de Abril fez à Ribeira Seca pior do que o regime Fascista.

Em relação à oposição, a anterior tinha gente credenciada...





E em relação a esta nova oposição?

É bom que haja alternância política. A mudança na política é um dos capítulos mais importantes da saúde pública. Digamos que a mudança devia fazer parte do Serviço Regional de Saúde [risos].





Faltava, a seu ver, essa saúde pública na Madeira?

Sim, mesmo até hoje, pese embora a descompressão que esta nova folha de jovens trouxe. Os que lá estão ainda acusam uma certa imaturidade política.

É um erro gravíssimo alguém perpetuar-se no poder. O mal que faz a si próprio e, sobretudo, ao devir, ao desenrolar da sociedade. A sociedade não precisa de líderes carismáticos, de líderes únicos, de arcanjos que nos venham salvar. A sociedade precisa que haja um alicerce do qual todos participem, para que haja um ambiente — chamemos-lhe democrático — saudável, justo, com uma distribuição justa dos bens. Quem está no poder deve assumir-se como estando sempre em rodagem.





Acha que essas mudança vai acontecer nas próximas eleições legislativas regionais?

Não sei, mas devo dizer-lhe que tenho medo dos triunfos gratuitos. Tenho medo das vitórias quase que espontâneas, não alicerdadas e não estruturadas, porque depressa se definham. A História em Portugal já provou isso (...) As vitórias têm de ser construídas com solidez, para não provocar insegurança social.





Essa solidez não existe no contexto político regional actual?

Não me parece. Vitórias ‘presas por arames’ são perigosíssimas, porque depois dispersam-se e dão lugar aos populismos, como tivemos logo a seguir ao 25 de Abril. A mudança é uma coisa boa, mas é necessário que não seja uma mudança ‘presa por arames’.

Para manter o espírito de Abril é preciso estar acordado, ser vigilante e actuante.