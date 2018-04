Nascer do sol com música

Realiza-se hoje e provavelmente já se realizou, se não é madrugador, o último dos três concertos ‘Música na Natureza’, uma iniciativa integrada nos 600 anos que incluiu dois momentos musicais doa pôr-do-sol na sexta-feira e ontem, e um esta manhã, pelas 7h40, na Pedreira. O concerto desta manhã, com o agrupamento Triângulo procurou tirar partido do nascer do sol e da exposição solar sobre a Vila Baleira.

Este Triângulo é um projecto de quatro músicos, Slobodan Sarcevic (acordeão); Rodolfo Cró (guitarra); Carlo Figueira (viola baixo); Duarte Salgado (percussão), dedicado a música de diferentes parte dos mundo. No reportório tanto se pode encontrar repertório música balcânica, como se encontra tango ou música francesa.

Esta manhã, o programa é feito de composições de três compositores e ainda de uma música tradicional irlandesa, ‘Whiskey BeforeBreakfe’. As restantes são obras de Richard Galliano, Astor Piazzolla e Pedro Iturralde.

Este último concerto, assim como os anteriores são de participação livre.