Nas asas da poesia e do teatro

O VI Encontro Literário de Leitura em Voz Alta ‘Ler com Amor’ começa hoje no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, inclui amanhã o espectáculo ‘Kumquiá Airlines’, para ver na Gare Marítima do Porto do Funchal às 20h30 e às 21h30. A direcção é de Paulo Patraquim, que retrata aqui o lado humano, numa viagem literária e actual.

O título nasceu das improvisações e o espectáculo tem como ponto de partida um grupo de pessoas que está num aeroporto para viajar. Por razões adversas, o avião acaba por não descolar. Enquanto esperam, vão partilhando as memórias de poemas, histórias, músicas, pensamentos e discussões.

“Isto é uma performance teatral ou poética à volta da poesia e das histórias”, apresentou o encenador. O texto resulta de um trabalho colectivo, sendo a matéria-prima poemas e histórias sugeridas pelos formandos e intérpretes. Paulo Patraquim está na Madeira também para dar formação .

“A história matriz que foi definida por mim, e é uma coisa que infelizmente acontece-nos muito aqui na ilha, é esta coisa do transporte que se atrasa. A mim aconteceu-me exactamente isso da primeira vez em que tentei vir”, contou o também actor. O avião sobrevoou a Madeira e voltou para trás. “Aí eu percebi outra realidade que não tinha conhecimento, que é esta coisa de estar numa fila interminável à espera que nos dêem uma resposta até às tantas da manhã, as respostas serem muito evasivas, darem a resposta para daí a uma semana. Depois, falando com as pessoas, percebi que era uma coisa que todas elas infelizmente já partilhavam”.

O ponto de partida são pessoas muito contentes que vão para uma viagem dos seus sonhos e que de repente se vêem numa nova situação porque o voo vai-se atrasando e não podem sair do aeroporto. “Estão à espera naquele espaço, um espaço que é contrito, um espaço onde são obrigadas a lá ficar, e por uma razão ou por outra, o lado humano vai saindo. Há coisas simpáticas, há coisas menos simpáticas... Foi esse o pretexto para justificar dramaturgicamente o porquê dessas pessoas ali. E fugimos um bocadinho da ideia mais marcante do sarau poético”, explicou Patraquim. São 13 os actores em cena, permanentemente.

Há muito para ouvir, mas também para ver e sentir. O director artístico explica que optou por não ancorar demasiado o espectáculo na palavra, poema atrás de poema. “Eu quis criar aqui uma espécie de coreografia de emoções, de pessoas, em que de alguma forma ou de outra nos pudéssemos rever naqueles corpos, naquelas pessoas, naqueles olhares, em que elas estivessem a comunicar e em cena o tempo todo”.

Nesta viagem, o comandante é Paulo Patraquim, a tripulação é composta ainda por André Aguiar, António Freitas, Laura Gonçalves e Luís Varela Costa. Na classe turística viajam Ana Olim, Ana Vieira, António Neto, Carmo Lopes, Cristina Batista, Cristina Ferreira, Helena Abreu, José Luís Fernandes, Lucília Abreu, Maria José Costa, Neide Henriques, Ricardo Brito e São Gonçalves. Os passageiros de 1.ª classe, ou autores dos poemas e histórias, são Ana Paula Tavares, Carlos Drummond de Andrade, João Melo, José Craveirinha, Matilde Campillo, Mia Couto, Olinda Beja, Orlando Mendes, Rui Knopfli e Sebastião Alba.

Os bilhetes podem ser comprados no local, custam 5 euros para o público em geral, 3 para as pessoas que estão inscritas no Encontro Literário.