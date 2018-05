“Não ter de visitar novamente a Região”

José Matos Rosa é o presidente da Comissão parlamentar de Saúde da Assembleia da República, que, a aprtir de amanhã, vai estar na Madeira para se inteirar do processo de construção do novo hospital, na perspectiva da Região.

Em entrevista escrita ao DIÁRIO, o deputado fala das suas expectativas sobre a vinda à Região, sendo a mais significativa a não ter de voltar à Madeira pela mesma razão. José Matos Rosa lembra que, da parte da Assembleia da República e do Governo de Lisboa já houve vários compromissos para que o processo avance. Espera que seja desta.

A Comissão de Saúde integra 24 elementos efectivos e 23 suplentes. Dos deputados madeirenses só Sara Madruga da Costa e Luís Vilhena a integram, mas os demais deverão acompanhar a visita.

Os deputados da Comissão de Saúde da Assembleia da República, presidida por si, vêm à Madeira para perceber ‘in loco’ a necessidade de construção de um novo Hospital. Significa isto que não é possível decidir bem à distância?

A afirmação é sua. Há muito que a Assembleia da República já percebeu e assumiu a necessidade de se construir um novo Hospital na Madeira. O problema é que essa construção continua a ser adiada. E esta visita pretende, precisamente, reforçar as condições para que a Região Autónoma da Madeira disponha, o quanto antes, de um novo e moderno equipamento hospitalar que sirva a sua população.

Até que ponto pode a visita ser importante para desbloquear o processo de financiamento?

Esta visita é da própria Assembleia da República, através da Comissão de Saúde. Não são partidos nem grupos. É um Órgão de soberania que quer ver cumprido o que há muito aprovou – aliás por unanimidade – e a que também o Governo da República se comprometeu, através do senhor Primeiro-Ministro.

Tendo a Assembleia da República inscrito, por várias vezes, em Orçamentos do Estado, que deve ser este a assumir 50% dos custos, na sua interpretação, a que se deve que o processo nunca tenha evoluído e de quem é a responsabilidade?

Eu quero acreditar que o processo de construção do novo Hospital da Madeira vai agora mesmo avançar. É isso que importa às pessoas e não posso ter dúvidas de que o Governo da República cumprirá finalmente os compromissos que assumiu.

Como explicar que, estando o ‘trabalho de casa’ feito, no que respeita ao novo hospital da Madeira, ainda não haja a garantia de financiamento, por parte da República, e já exista para outros hospitais do território continental, com o processo bem mais atrasado?

Respondo pelas minhas responsabilidades. Tendo a Comissão parlamentar de Saúde um exigente programa de trabalho no terreno, o novo Hospital da Madeira foi escolhido por todos os grupos parlamentares como a primeira prioridade a visitar. O que revela bem a importância que a Comissão dá a esta questão.

Existe uma guerra política?

Estando em causa o direito à protecção da saúde das pessoas, nem me passa pela cabeça que alguns fizessem deste tão importante investimento motivo de querela política.

O senhor foi eleito pelo círculo de Lisboa. Não há, por parte de quem vive na capital do País, um distanciamento natural (não só físico) pelos assuntos dos locais distantes do território português?

Sou eleito pelo círculo de Lisboa mas, como deve saber, os deputados representam todo o País. Além disso sempre vivi num distrito do interior, o que me traz uma grande ligação aos assuntos locais.

A autonomia política e administrativas da Madeira e dos Açores ainda são vistas com desconfiança?

Como Presidente da Comissão de Saúde, entendo dever manter algum distanciamento sobre alguns temas. No entanto, sempre lhe digo que sou deputado eleito por um partido – o PSD – que sempre fez das autonomias regionais uma das suas principais bandeiras.

Que resultados concretos espera da visita da Comissão a esta Região?

Não ter de visitar novamente a Região Autónoma da Madeira por esta razão.