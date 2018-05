“Não pretendo carregar a marca de escritor do Holocausto”

Como é que um arquitecto se torna um escritor premiado? João Pinto Coelho, que recebeu o prémio Leya no ano passado com o livro ‘Os Loucos da Rua Mazur’, acha que o seu ‘lado’ de escritor sempre existiu, até porque a criatividade é algo comum a ambas as áreas.

O escritor, que vai estar na próxima edição da Feira do Livro do Funchal, tem dois livros publicados sonde a temática do Holocausto está subjacente. “Perguntem a Sarah Gross’ foi finalista do Prémio Leya em 2014. ‘Os Loucos da Rua Mazur’ venceu o prémio em 2017. O tema não é novo para João Pinto Coelho que em 2009 e 2011, Coelho integrou duas acções do Conselho Europa que tiveram lugar em Oswiecim, cidade na Polónia onde ficava o campo de concentração de Auschwitz. Esta foi uma oportunidade para o autor trabalhar de perto com diversos investigadores do Holocausto e dar ferramentas para que implementasse o projecto ‘Auschwitz in 1st Per-son/A Letter to Meir Berkovich’, que juntou vários jovens portugueses e polacos.

A experiência foi suficiente para que escrevesse os seus dois primeiros livros, mas João Pinto Coelho admite que não pretende voltar a abordar a temática do Holocausto. Mas abre uma excepção numa entrevista ao DIÁRIO, quando diz que está ainda a se despedir de ‘Os Loucos da Rua Mazur’, e fala sobre o tema, dizendo que não é possível explicar o Holocausto (a resposta “se calhar não cabe numa vida inteira”) mas sublinhando que não acredita que acontecerá de novo.

Como é que um arquitecto se torna escritor? Ou teve sempre essa faceta mesmo que escondida?

A faceta sempre existiu, o problema - e talvez não seja um problema, antes um acaso de felicidade - é que só dei por ela aos 43 anos, quando me sentei à frente de uma página em branco e comecei a escrever o romance de estreia - na verdade, a minha primeira linha de ficção desde os tempos da escola primária. De qualquer maneira, nunca tive de me esforçar muito para encontrar na arquitectura a raiz da escrita. Para mim, já é evidente que a criatividade germina razoavelmente bem em ambas as disciplinas, a semente só pode ser a mesma.

‘Perguntem a Sarah Gross’ foi finalista do Prémio Leya em 2014 e ‘Os Loucos da Rua Mazur’ venceu este prémio no ano passado. Alguma vez pensou que seria premiado pelo seu trabalho literário?

Uma vez que submeti ambos os originais à apreciação do júri de um prémio literário, é de presumir que sim, que tinha expectativas, sobretudo quanto aos Loucos. É evidente que, se conhecia bem o que escrevi, não fazia ideia da qualidade dos outros concorrentes nem da forma como os seus textos poderiam impressionar o júri. Assim, se o meu trabalho não tivesse sido distinguido, não constituiria qualquer surpresa.

Foi quando esteve na Polónia que estes livros começaram a ser escritos, mesmo que mentalmente?

Acredito que os meus romances começaram a ser escritos aquando da leitura do meu primeiro livro. É claro que só hoje, tantos anos depois, me ocorre desconfiar disso, mas cada vez mais me convenço de que a leitura é a primeira ferramenta de quem escreve. No entanto, sei que as minhas primeiras viagens à Polónia foram determinantes para a escolha do tema e, mais do que isso, um estímulo tão importante que, sem ele, talvez não estivesse a dar hoje esta entrevista.

Podemos dizer que o seu percurso de vida desembocou nestes dois livros?

Podemos. É absurdo pensar que um autor não se reflecte no que escreve. Há quem se exponha mais, há quem se resguarde, mas as experiências que coleccionamos ao longo da nossa existência, aquilo a que chamou percurso de vida, acabam por compor as nossas construções, mesmo as literárias.

Tantas décadas depois, Auschwitz (e Birkenau) continuam a ser murros no estômago. É importante que se mantenham assim, de pé, visitáveis, para que a humanidade possa testemunhar o tal cemitério invisível, “o maior da história” de que falou Elie Wiesel?

É importante. Se repararmos, a conservação do Museu Estatal de Auschwitz-Birkenau e todo o trabalho de pesquisa que aí se desenvolve mobilizam verbas avultadíssimas, tendo inclusivamente sido constituído um fundo de 120 milhões de euros, para o qual contribuíram 35 países. Há, reconheça-se, a consciência generalizada de que é importante preservar os símbolos materiais dos grandes desastres humanos, no fundo, monumentos à nossa memória e, sobretudo, à nossa condição. Aquilo que fazemos com esses testemunhos já é outra conversa.

Acha que todas as pessoas deviam ir, pelo menos uma vez na vida, a Auschwitz, para ‘abrir os olhos’ perante uma realidade que não está assim tão distante?

Não está, de facto, distante; quer no tempo, quer no espaço. De resto, julgo que sim, todos devíamos visitar Auschwitz, pelo menos uma vez na vida. Mas não apenas porque integra os circuitos turísticos de Cracóvia e arredores. Apesar de o acompanhamento dos guias do museu ser minucioso e esclarecedor, o ideal seria que todos os visitantes soubessem ao que iam, que se preparassem, que estudassem não só o sistema concentracionário nazi ou as políticas de anti-semitismo eliminacionista, mas o contexto europeu da primeira metade do século XX, e até as raízes mais profundas da tragédia.

Há tantos livros sobre o Holocausto. Do ‘Diário de Anne Frank’ a ‘Se Isto é Um Homem’, passando por muitos outros. Mesmo assim ainda há muito por escrever e descobrir sobre este capítulo negro na nossa história?

Há sempre qualquer coisa que não foi escrita, que não foi contada. A questão terá mais que ver com a forma como se escreve, sobretudo quem opta pela ficção. A verdade histórica e o respeito para com as vítimas acrescem responsabilidade a quem escreve sem os grilhões, por exemplo, do livro académico. Uma coisa é ficcionar, outra, bem mais perversa, é quando se baseia a narrativa no sofrimento real de um ser humano, é fantasiar.

Como e o quê o cativa nesta temática?

A ausência de respostas. Para quem soma perguntas às que já tem, em vez de dar com as respostas que procura, torna-se estimulador, provoca o fascínio da demanda, da interrogação irresolúvel. Isto para dizer que, quanto a algumas questões, eu evoluí menos do que queria ao longo dos trinta anos que dedico ao estudo do Holocausto. Pior, já perdi a esperança de saber como foi possível que certos acontecimentos ocorressem da forma como aconteceram.

Na base de ‘Os Loucos da Rua Mazur’ temos um episódio que ainda hoje nos choca: a forma como polacos católicos mataram os seus ‘vizinhos’ judeus. Como explicar um episódio destes? Como explicar que pessoas aparentemente normais acabaram por participar activamente no Holocausto?

Tem que ver com a universalidade do mal. Existe qualquer coisa seminal que nos mina a todos por dentro. Submetidos a determinadas circunstâncias, aquilo floresce, e aí pode ser um sarilho. A consciência, o conhecimento e os padrões morais poderão determinar a nossa abertura ou relutância à iniquidade. No entanto, reafirmo, estou convencido de que essa terrível aptidão para o pior está presente nas pessoas comuns, o que quer que isso seja.

Ia até mais longe: como é que se pode explicar o Holocausto?

A resposta cabal a essa pergunta não cabe numa entrevista, se calhar não cabe numa vida inteira. Quem estuda, quem insiste, aproxima-se das respostas, mas, mais tarde ou mais cedo, esbarra numa espécie de irracionalidade colectiva e aí tem de voltar atrás e ler tudo outra vez.

Quer em ‘Perguntem a Sarah Gross’, quer em ‘Os Loucos da Rua Mazur’ o tema é transversal, mas poderemos dizer que a personagem principal dos seus livros é o mal?

Sem dúvida. É o mal e o terreno onde melhor germina: o homem.

Todos os dias temos notícias de massacres, de actos de terrorismo, de preconceitos. Arriscamo-nos a que haja um novo Holocausto?

O Holocausto teve características muito próprias. Foi um acontecimento sem precedentes, não se repetiu, é difícil que aconteça de novo. Muitas vezes ouvimos disparates, muitas vezes ouvimos falar de outros holocaustos. É falso: o termo Holocausto - ou Shoah - designa o processo de extermínio dos judeus da Europa. Houve outras vítimas do regime nazi, houve outros genocídios, até com mais vítimas, mas reservemos esse termo para a Solução Final do problema judaico, nem que seja por respeito à sua especificidade. E é por causa dessa especificidade que me parece difícil que suceda de novo. No entanto, como sugere o escritor israelita Amos Oz, o distanciamento que os anos vão impondo relativamente à Shoah pode tornar-nos menos atentos, e, aí, é menos inconcebível que o desastre se repita.

Acha que vai continuar a escrever sobre este tema?

Não está nos meus planos mais próximos. Até porque não pretendo carregar a marca de escritor do Holocausto. Contei duas histórias com base em factos que, na altura, não me pareceram suficientemente explorados ao nível da ficção. A não ser que tropece numa coisa parecida, pretendo agora instalar-me noutros cenários.

E um próximo livro? Há algum na forja?

Não, infelizmente nem um esboço. Os últimos tempos têm sido muito exigentes, ainda me estou a despedir do último livro. Depois há as deslocações quase permanentes, não sobra tempo para a escrita.