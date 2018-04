“Não há que esperar mais tempo para o novo hospital”

Adão Silva é um dos deputados mais antigos da Assembleia da República e já foi secretário de Estado Adjunto da Saúde. É vice-presidente do grupo parlamentar do PSD e chegou a ser apontado como a escolha para líder da bancada, por ser muito próximo de Rui Rio e um dos parlamentares mais experientes. Deveria estar, hoje, na Madeira, para proferir uma conferência integrada no Seminário das Casas do Povo, o que não se verificou devido ao cancelamento do voo em que viajaria de Lisboa para o Funchal. A entrevista ao DIÁRIO e à TSF/Madeira foi feita antes de ser conhecido esse cancelamento.

Vai proferir uma conferência sobre ‘Desenvolvimento local e sustentabilidade’. Quais serão os principais pontos a desenvolver?

Em primeiro lugar, fazer uma exaltação do papel das casas do povo da Madeira junto das comunidades. São 41 casas do povo que ainda persistem e são instrumentos notáveis do desenvolvimento local. Importantes, sobretudo, num tempo em que a grande preocupação que vivemos é de uma aceleração do tempo, uma ubiquidade no espaço e uma globalização muito grande, em que há uma espécie de desenraizamento das pessoas e das comunidades. Devido a esta vertigem globalística, esquecemos pequenas instituições que são tão importantes.

Durante muito tempo as casas do povo prestavam um apoio directo às pessoas, por exemplo no preenchimento do IRS e outras ajudas. Com o acesso rápido que temos à informação, essas instituições não estarão a perder a sua razão de ser?

Acho que nunca vão perder, porque o ser humano tem sempre mais e mais necessidades, mais e mais carências. Embora haja alguns aspectos que felizmente vão sendo tornados mais fáceis há, no entanto, um conjunto vasto de necessidades de apoio social, na economia social, como o apoio a idosos, crianças, deficientes. Por outro lado, há questões ligadas com saúde. Apesar de termos um sistema mais nacional, há aspectos que ficam sempre na margem e a que temos de ter atenção. O indivíduo é uma singularidade e muitas vezes o Estado, no seu sentido padronizante em que trata toda a gente mais ou menos por igual, porque a lei é geral e abstracta, às vezes esquece o detalhe, esquece o indivíduo. Estas pequenas instituições são importantes, exactamente para respeitar a singularidade do indivíduo, da família, da pequena comunidade local. Por isso, acho que vão continuar.

Por cá, também há quem acuse estas instituições de terem um grande peso partidário. Como é que se pode estabelecer uma fronteira e separar as águas?

Isso não sei. Não vivo na Madeira, não conheço essa realidade nesse detalhe e não vou comentar. As casas do povo são entidades de direito privado mas de declarado interesse público. Em princípio devem estar ao serviço de todos os membros das comunidades.

Foi um erro acabar com as casas do povo no continente?

No continente evoluiu-se para uma outra dinâmica. Quando fui presidente do Centro Regional de Segurança Social de Bragança, entre 1988 e 1993, as casas do povo já estavam no fim. Notou-se que havia, realmente, uma sensação de desprotecção ao nível das pequenas comunidades e a dinâmica que foi criada foi completar esse vazio com a criação, acelerada, de instituições particulares de solidariedade social. Eram as populações que pediam, talvez devido à supressão destas instituições que eram as casas do povo.

A descentralização será um dos próximos temas a marcar a política nacional. Espera alguma evolução?

Estou com muita esperança de que esta descentralização de competências, que é mais uma municipalização, seja algo muito virtuoso para terras periféricas, como Bragança. Manifestamente, a situação não pode continuar desta maneira, com tudo centrado em Lisboa, tudo muito concentrado no litoral. As consequências estão aí e são inegáveis: despovoamento, perda de riqueza, abandono de territórios com consequências drásticas como os incêndios. Eu acredito nisto, porque esta lógica tão centralista do Estado é completamente obsoleta. É o princípio de um caminho que deve prosseguir, para que o poder seja distribuído de forma mais equilibrada no território.

O líder do PSD promoveu essa discussão.

Esta decisão do líder do meu partido, dr. Rui Rio, para um entendimento com o PS para a descentralização é algo que me parece muito bom. É preciso que o Estado moderno se construa numa lógica de compromissos, de diálogo e de pactos e não numa lógica de fracturas, de forças contra forças. O Estado que interessa aos cidadãos é onde se fazem compromissos e se sabem fazer pontes de diálogo, onde se derrubam muros. Por isso, estou muito satisfeito com a atitude do líder do meu partido e obviamente correspondido pelo líder do PS. Espero que seja um diálogo o mais frutífero possível, até olhando-me como alguém que provém de Bragança, uma zona que não é insular mas que tem a sua insularidade metafórica.

Como tem visto o diálogo entre o Estado e a Região Autónoma da Madeira?

Visto do continente e por alguém que tem uma presença no parlamento há 24 anos, o que me parece é que a questão das autonomias regionais foi um instrumento fabuloso para trazer o poder para mais junto dos cidadãos.

Mas fala-se sempre no contencioso das autonomias.

Sim, isso será uma coisa permanente. O contencioso entre as autonomias e o poder central é algo que não é apenas de Portugal, existe em variadíssimos países, em lógicas mais ou menos autonómicas. Veja-se o contencioso que há sempre entre as autonomias espanholas e Madrid. Não quero chegar aos exemplos da Catalunha ou do País Basco, não precisamos de ir para situações tão extremas, mas esses contenciosos são normais. Do meu ponto de vista, até são virtuosos porque, no fundo, é uma tensão permanente que constrói dinâmicas de melhoria e de correcção. Nada está permanentemente perfeito. Nestas questões tenho uma perspectiva muito dialéctica, há um erro, há um desequilíbrio, vamos reconstruir, vamos negociar uma solução melhor. Claro que é importante que este contencioso não tenha um carácter ácido, quase de imolação do outro.

Um confronto mais duro.

Como teve, e desculpem a minha veia partidária, há uns tempos, numas declarações muito infelizes do líder da bancada do PS, Carlos César e do primeiro-ministro, António Costa que vieram dizer aquilo que, mais tarde, o Instituto Nacional de Estatística veio desmentir que era que a Madeira tinha um contributo brutal para o défice do país. Verificou-se, por números do INE, que não era nada disso. Afinal, o governo da Madeira tinha dado um contributo positivo para o défice. Exactamente o contrário. Foi uma coisa quase raivosa entre a administração central e a administração regional e é isso que não deve existir.

O presidente do governo regional e líder do PSD-Madeira diz que este é o Estado mais centralista que conhece e que há um cerco à Madeira, promovido pelo governo central. Há fundamentos para estas queixas?

Não posso dizer de outra maneira. Este exemplo é o corolário de outros que não são bons e deixam muito clara uma relação insana, quase insensata, entre o governo nacional e o governo regional. E, neste caso, não é só o governo regional e a Madeira, é imputar, a cada um dos madeirenses, uma espécie de anátema. É como dizer que são agentes contrários ao interesse nacional que é reduzir o défice e controlar as contas públicas. Acho que não é assim que se faz uma boa democracia. Do ponto de vista institucional, não tenho forma melhor de explicar do que a forma como o presidente do governo regional explicou porque, de facto, há uma tentativa de cerco, de condicionamento, de desvalorização da Madeira e dos madeirenses.

Um dos exemplos desse ‘cerco’ é a questão do novo hospital da Madeira. Foi secretário de Estado Adjunto da Saúde, conhece estas situações, como deveria ter sido gerido este processo?

Conheço e, como vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, tenho também responsabilidades na comissão da Saúde. A resposta é só uma: o novo hospital da Madeira tem de ser feito rapidamente. Não há que esperar mais tempo, há que construir um edifício novo, funcional, devidamente apetrechado com todas as tecnologias que são fundamentais para um bom diagnóstico, um bom tratamento e boa reabilitação. Não há mais nada que dizer do que construa-se. A Comissão Parlamentar de Saúde aprovou, há uma semana, por requerimento do grupo parlamentar do PSD, nomeadamente dos deputados da Madeira, que seja feita uma visita, rapidamente, ao hospital da Madeira, para tomarmos consciência, in loco, da premência em se fazer o novo hospital.

Já há datas para essa visita?

As informações que me deram é que será provavelmente durante o mês de Maio, mas ainda não está definido. O certo é que é para fazer nesta sessão legislativa, até ao mês de Julho. Enquanto deputados do PSD, seremos intransigentes e a visita terá de se fazer antes do final desta sessão. Contamos com o apoio do presidente da comissão, José Matos Rosa, do PSD. Queremos fazer esta visita muito rapidamente e com um objectivo muito determinado que é tomarmos consciência da situação do actual hospital da Madeira. Esperamos que o PS também esteja presente, o BE, o PCP e o CDS.

Esse poderá ser o desatar do nó destas acusações mútuas de responsabilidades e avançar com a obra?

É o que eu dizia, um Estado moderno constrói-se numa lógica de diálogo e compromissos, porque estas lógicas de fracturas e mútuas acusações, este apontar de dedos ao adversário, não serve para nada. Poderá servir para jogos delirantes, para jogos florais na política, mas para as pessoas não resolve problema nenhuma. A nossa ideia, quando propusemos isto na comissão, não é acentuar estas relações de fracturas, que se compreendem enquanto lutas partidárias, mas depois tem de haver um momento de construção, entendimento e compromissos. Ao estarmos gente de todos os partidos, o que se espera é que haja um apontamento de calendários e de verbas no Orçamento de Estado para 2019. Por isso é que nos interessa muito que isto seja feito até ao fim desta sessão legislativa, em meados de Julho para que, em Agosto, Setembro e parte de Outubro, quando se constrói o Orçamento de Estado possa figurar um calendário e uma verba orçamentada para que a obra arranque.