“Não é preciso complicar para fazer boa comida”

Dez chefes de cozinha apresentam, a 26 de Maio, quatro pratos apetecíveis num almoço a decorrer na Quinta do Terreiro da Luta, pelas 13 horas. O evento realizado em parceria entre o DIÁRIO e a FN Hotelaria traz à Madeira o ‘chef’ Paulo Pinto, um dos capitães deste ‘Menu de Selecção’.

Está ansioso pela estreia do ‘Menu de Selecção’ aqui na Madeira? Tem tudo para correr bem? No meu entender tem tudo para correr bem e estes eventos, sendo este pela primeira vez na Madeira, ainda acrescenta mais responsabilidade, para fazer com que todas as pessoas gostem daquilo que nós vamos fazer.

Olhando para a sua carreira começou a trabalhar na cozinha aos 14 anos. É importante ‘virar os tachos’ o mais cedo possível? Eu acho que é bastante importante, embora hoje não se possa começar a trabalhar com essa idade, mas eu acho que no que diz respeito à cozinha é algo que nós temos de praticar o mais cedo possível, porque na nossa profissão temos um leque de coisas muito importantes para aprender. Nós não podemos estar restringidos apenas a um tipo de cozinha quando se quer chegar a chefe. Há um conjunto de aptidões que nós temos de ir adquirindo e isso consegue-se trabalhando com vários chefes, correndo o mundo e fazendo várias formações. Quanto mais cedo começarmos melhor.

E vir à Madeira também serve para todos aprenderem alguma coisa? Claro que sim. Nós todos os dias estamos a aprender. Não há dia nenhuma em que nós não aprendemos. É o nosso ciclo de vida, seja na cozinha, seja noutra área. Mas, por vezes, as coisas mais fáceis são as mais difíceis de aprender.

Falávamos há pouco sobre a importância de começar cedo na cozinha. Actualmente vemos programas televisivos a promover novos talentos. São importantes estes conteúdos? Eu acho que tudo o que seja didáctico e com conteúdos de educação são benéficos para esta profissão e para a nossa área, ou seja, aquilo que é um espectáculo não é muito importante e muitas vezes não dignifica a nossa profissão. Vejo as coisas muito no sentido do crescimento e não sou apologista do entretenimento, porque muitas vezes é irrisório e não corresponde à realidade.

O menu que vêm apresentar é exigente? Eu acho que sim, porque é algo que vamos fazer com algumas características da própria Região, em termos gastronómicos, e nesse sentido acresce um pouco a responsabilidade e aquilo que é a execução do próprio menu. Depois acresce o facto de estarmos a cozinhar num sítio onde nunca cozinhámos.

Costuma usar produtos da Madeira nos seus pratos? Sim, costumo. Uso o gaiado, atum, bolo do caco e banana da Madeira. São os produtos mais usados.

Usa-os porque o cliente assim o deseja? Aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, e é algo que aprendi há muitos anos, só fazemos aquilo que o cliente gosta, porque eu não sou apologista de ter pratos no restaurante que seja apenas eu a gostar. Tudo o que é feito é sempre em prol do cliente e do seu feedback.

É esse o segredo por detrás de um bom chefe? Acho que esse é o meu segredo. Posso falar por mim e não pelos meus colegas, porque cada um de nós tem a sua maneira de estar. Tenho de me identificar com a comida que eu faço, mas acima de tudo o cliente tem de gostar.

Cada Região do nosso país tem a sua cultura gastronómica. Como é que define a nossa? É uma gastronomia de excelência. Gosto muito da comida madeirense e com a qual me identifico, muito rica em sabores culturais da própria Região. A Madeira tem uma gastronomia muito simples e com grande qualidade, porque às vezes não é preciso complicar muito para se fazer boa comida. A espetada e a espada são exemplos disso, porque é muito simples e toda a gente gosta.

Como olha para a cozinha portuguesa actualmente? Olho com alguma apreensão porque eu acho que estamos numa fase em que temos muito poucos profissionais qualificados e estamos a ter muitos profissionais com ambições, mas sem experiência e muitas vezes sem qualidade para desempenhar as suas funções. Sinto neste momento uma grande falta de mão-de-obra na cozinha e depois acontece que temos muita gente a concorrer a cargos que não têm competências para tal e que não aceitam as propostas.

Há vida para além da cozinha ou é difícil de conciliar o trabalho com a vida pessoal? Não, porque acho que desde que façamos aquilo que gostamos conseguimos facilmente coordenar a nossa vida. Em qualquer ramo para se ter sucesso é preciso trabalhar muito. Acho que é preciso um equilíbrio muito grande e conciliar a parte profissional com a pessoal. Se nós estivermos dedicados no nosso trabalho a 100%, em vez de estarmos 15 horas a trabalhar só gastamos oito ou nove.