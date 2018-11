Na cerimónia de entrega de prémios da 2.ª Gala do Empreendedor IEM, o presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, desafiou a sociedade, dizendo que “não devemos ter medo do primeiro ou segundo fracasso”, acrescentando “o empreendedor tem que se livrar desse estigma”.

Albuquerque referiu que a Região possui muitos casos de empreendedores que, depois de fracassar na sua primeira...